Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife si concluderà con la prima stagione. Nessun rinnovo per la serie di Steven Moffat, che pure vanta successi del calibro di Doctor Who e Sherlock nel suo curriculum. Stavolta, evidentemente, qualcosa non è andato.

Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife non avrà un seguito: la serie ha raccolto giudizi contrastanti, apprezzata per il romanticismo ma anche criticata per alcuni meccanismi del racconto, e alla fine HBO ha deciso di staccarle la spina. Come sempre, in questi casi, a decidere sono gli ascolti. O meglio, nel caso di HBO Max, le visualizzazioni.

Il finale della prima stagione di Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife arriva a raccontare il giorno del matrimonio della coppia di protagonisti, Henry e Clare (Theo James e Rose Leslie), la cui relazione è messa alla prova da una malattia genetica che porta lui a viaggiare continuamente avanti e indietro nel tempo. Di conseguenza, l’adattamento tv ha coperto finora all’incirca un terzo del romanzo omonimo di Audrey Niffenegger da cui è tratto. Per Steven Moffat, il progetto avrebbe dovuto estendersi su più stagioni.

Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife non è stata concepita, dunque, come una miniserie. Almeno non dal suo showrunner, che aveva certamente dei piani per una seconda e probabilmente una terza stagione. Invece, la nota di HBO arrivata pochi giorni dopo l’uscita degli ultimi episodi negli USA ha messo fine al progetto.

Anche se HBO non andrà avanti con una seconda stagione di The Time Traveller’s Wife , è stato un nostro privilegio collaborare con i maestri narratori Steven Moffat e David Nutter. Siamo così grati per la loro passione, il duro lavoro e la cura nell’adattare questo amato libro. Ringraziamo anche Theo e Rose, e il resto del nostro brillante cast per le loro esibizioni autentiche, che hanno completamente affascinato il pubblico.

In Italia Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife è arrivata a giugno su Sky e Now.

Continua a leggere su optimagazine.com