Il cast di Sanditon 2 è tornato sul set per le riprese dei nuovi episodi, ufficialmente partite nel Somerset: il period drama ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen riapre i battenti con un’infornata di new entry, che affiancheranno la protagonista Charlotte Heywood (Rose Williams) nella storia ambientata nella pittoresca località costiera.

Il cast di Sandition 2 – coproduzione di Red Planet Pictures e MASTERPIECE, per MASTERPIECE PBS, BritBox UK e ITV – perde il suo protagonista Theo James, impegnato su un altro set, ma accoglie tanti nuovi volti per imbastire un triangolo amoroso che proverà a non far rimpiangere il personaggio di Sidney Parker. La serie sviluppata dallo scrittore premio Emmy e BAFTA Andrew Davies ripartirà con un salto temporale rispetto al finale straziante della prima stagione: nove mesi dopo, la città di Sandition ha acquistato nuova popolarità e accolto nuovi abitanti.

Il cast di Sandition 2 continua ad essere guidato da Rose Williams nei panni di Charlotte, che in questa nuova stagione attira le attenzioni di due uomini. E anche Georgiana Lambe (Crystal Clarke), nella sua ultima estate prima di compiere 21 anni, si darà da fare per cercare l’amore. Tornano anche i Parker, mentre Tom (Marshall) si sforza di ricostruire Sanditon tra molti imprevisti. Inoltre i segreti e le bugie dei Denham continuano a scuotere le fondamenta della soleggiata cittadina balneare. Tra le novità della trama c’è l’arrivo dell’esercito a Sanditon, con una nuova base militare: l’insediamento porterà nuove potenziali storie d’amore, amicizie e sfide per i residenti.

Il cast di Sandition 2 è arricchito da nuovi volti che interpreteranno personaggi pronti a farsi notare: Alexander Colbourne (interpretato da Ben Lloyd-Hughes) è un misterioso residente con una complessa storia familiare, in conflitto con il rinomato eroe di guerra colonnello Francis Lennox (Tom Weston-Jones), suo rivale in amore nei riguardi di Charlotte. Sandition 2 introduce anche la vivace e romantica sorella minore di Charlotte, Alison Heywood (Rosie Graham) e il bellissimo e affascinante Capitano William Carter (Maxim Ays), che attirerà subito la sua attenzione. Arrivano poi il coraggioso e ruvido Capitano Declan Fraser (Frank Blake) e l’eccentrico artista byroniano Charles Lockhart (Alexander Vlahos, Versailles), specializzato in ritratti dei residenti alla moda e ricchi di Sanditon.

Annunciando il cast di Sandition 2, la produttrice esecutiva Belinda Campbell di Red Planet Pictures ha assicurato che “lo scrittore/produttore esecutivo Justin Young ha in serbo un sacco di favolose avventure per tutti i nostri personaggi“, una storia di “romanticismo ed evasione” con “personaggi intriganti e trame accattivanti“, ha aggiunto la produttrice esecutiva di MASTERPIECE Susanne Simpson. Lo sceneggiatore Justin Young (Delitti in Paradiso, Ripper Street), che ha scritto quattro episodi della prima stagione di Sanditon, ha sviluppato seconda e assume il ruolo di capo-sceneggiatore e produttore esecutivo. Davies, creatore della serie, torna come sceneggiatore e produttore esecutivo. Il regista principale sarà Charles Sturridge (già dietro le telecamere per la serie Marcella), affiancato da Ethosheia Hylton che dirigerà gli episodi 4, 5 e 6.

Non è chiaro se il cast di Sandition 2 resterà anche per la terza stagione, rinnovata insieme alla seconda dopo che in un primo momento la serie era stata cancellata al termine del primo capitolo. BBC Studios distribuirà tutte e tre le stagioni, dopo che la prima di Sanditon è stata venduta in 176 paesi in tutto il mondo dal 2019 ad oggi. PBS Distribution è il distributore per Stati Uniti e Canada. In Italia la serie è in onda su LA EFFE.