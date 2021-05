Sandition 2 ci sarà, ma perderà uno dei suoi protagonisti. Il mancato lieto fine della prima stagione sarà seguito da un’altra delusione per il pubblico della serie in costume inglese, basata sull’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen di cui riprende personaggi ed ambientazioni.

L’attore Theo James ha annunciato che non tornerà in Sandition 2 e 3 perché ritiene concluso il percorso del suo personaggio, a differenza di quanto sperava il pubblico che ha combattuto per il rinnovo della serie. L’interprete di Sidney Parker ha rilasciato una dichiarazione a PBS, spiegando perché ha deciso di non riprendere il suo ruolo nonostante la serie sia stata rinnovata per ben due stagioni, dopo la protesta dei fan per la sua iniziale cancellazione.

Secondo James, Sandition 2 non ha bisogno del personaggio di Parker perché quel finale così atipico per una storia ispirata ad un romanzo della Austen in realtà è perfetto così com’è.

Sebbene mi sia piaciuto interpretare Sidney, personalmente ho sempre sostenuto che il suo viaggio si è concluso come volevo. Il finale con la favola spezzata tra Charlotte e Sidney è diverso, unico e così interessante per me e auguro al cast e alla troupe di Sanditon ogni successo con le stagioni future.

La trama di Sandition 2 dovrà dunque essere reinventata dagli sceneggiatori sulla base del finale della prima stagione, che si è conclusa con la decisione di Sidney Parker di impegnarsi in un fidanzamento di comodo allo scopo di sostenere finanziariamente la sua famiglia, nonostante sia evidentemente innamorato della protagonista Charlotte Heywood (Rose Williams).

A differenza dei romanzi della Austen, dunque, il finale da favola non c’è stato e toccherà a Sandition 2 rimediare con una nuova storia d’amore per la protagonista e un nuovo volto che sappia instaurare sullo schermo la stessa chimica che il pubblico aveva apprezzato nella prima stagione: l’emittente PBS ha rassicurato i fan che “anche se Sidney Parker non tornerà, state certi che un’abbondanza di romanticismo e avventura attende l’eroina di Sanditon”.

La defezione di James in Sandition 2 in realtà non stupisce: l’attore è stato scelto insieme a Rose Leslie come protagonista della prossima serie della HBO La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo (Time Traveler’s Wife), basata sull’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger.