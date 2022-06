Debutta il 13 giugno in Italia Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, la miniserie HBO creata da Steven Moffat, che ha adattato per la tv il romanzo best-seller di Audrey Niffenegger. Il libro era già stato trasposto in un film campione d’incassi dal titolo Un Amore all’Improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, mentre stavolta diventa un dramma romantico/fantascientifico a puntate interpretato da Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergent Series, Sanditon).

Sono loro gli interpreti di Claire e Henry in Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, una storia d’amore che sfida le leggi del tempo e dello spazio. E in questo caso, gli imprevedibili viaggi nel tempo di lui, che suo malgrado, a causa di una rara malformazione genetica, si muove involontariamente tra passato, presente e futuro, apparendo e scomparendo quando il suo corpo decide che è il momento di attraversare le epoche. Questi spostamenti portano Henry a vivere la vita di coppia con Claire costruendo il loro legame in momenti ed età diverse della vita di ognuno. Il fatto che si incontrino per la prima volta quando lei è bambina e lui già adulto, per esempio, ha suscitato non poche polemiche negli Stati Uniti (comprese accuse di aver romanticizzato l’adescamento di minori), anche se il romanzo prevede la stessa identica dinamica.

Da lunedì 13 giugno Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife è in onda in esclusiva in prima serata su Sky Serie, canale 112 di Sky, con due episodi a settimana. La miniserie è composta da sei episodi, diretti da David Nutter e scritti da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di cinque stagioni di Doctor Who, e dunque esperto di viaggiatori nel tempo. Accanto a Leslie e James nei panni di Claire e Henry, Caitlin Shorey e Everleigh McDonell interpretano rispettivamente Claire da giovanissima e da bambina, mentre Brian Altemus e Jason David danno il volto a Henry rispettivamente da adolescente e da piccolo. Nel resto del cast appaiono Desmin Borges nei panni di Gomez, amico di Claire r segretamente innamorato di lei; Natasha Lopez come Charisse, miglior amica e coinquilina di Claire; Michael Park e Jaime Ray Newman sono Philip e Lucille Abshire, i genitori di Claire; Taylor Richardson e Peter Graham sono Alicia e Mark Abshire, sorella e fratello di Claire; mentre Kate Siegel e Josh Stamberg interpretano Annette e Richard De Tamble, genitori di Henry. Altri interpreti sono Chelsea Frei, Marcia DeBonis, Will Brill e Spencer House.

Ecco la trama e il trailer di Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

All’età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una relazione tanto magica quanto complicata: amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo.

