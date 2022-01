La programmazione di Grey’s Anatomy 17 in chiaro è terminata circa un mese fa, quando La7 ha trasmesso il finale di stagione. Ora però la serie torna in onda, dal primo episodio di questo penultimo capitolo, per un rewatch a brevissima distanza.

Grey’s Anatomy 17 riparte infatti sulla rete gemella de La7, il canale 29 del digitale terrestre La7d, che la trasmette da domenica 23 gennaio in prima serata, per la prima volta in replica dopo l’anteprima in chiaro tra novembre e dicembre.

Grey’s Anatomy 17 è stata trasmessa in prima visione assoluta per l’Italia su Sky nel 2020, per poi approdare in chiaro su La7 dal 1° novembre 2021. Composta da soli 17 episodi a causa dei ritardi accumulati durante la prima ondata della pandemia, questa stagione contiene quattro crossover con la quarta dello spin-off Station 19.

Grey’s Anatomy 17 è la stagione del medical drama dedicata interamente alla pandemia da Covid-19: a differenza di altre serie dall’ambientazione medica, quella di Shonda Rhimes ha deciso di improntare tutti gli episodi alla stretta attualità, trattando l’emergenza sanitaria non solo in alcuni capitoli della stagione ma dall’inizio alla fine, con la malattia della protagonista Meredith Grey. La trama ha raccontato la mancanza di risorse, lo stress di medici e sanitari e le numerose perdite di vite umane tanto tra le file dei lavoratori del settore quanto tra i pazienti. Proprio allo sforzo eroico di tutti i professionisti della sanità è dedicata l’intera stagione.

Ma Grey’s Anatomy 17 è anche la stagione dei grandi ritorni: Patrick Dempsey, Eric Dane, Chyler Leigh, T. R. Knight sono apparsi come guest-star in uno o più episodi rispettivamente nei ruoli di Derek Shepherd, Mark Sloan, Lexie Grey e George O’ Malley, nelle visioni che Meredith ha avuto durante il suo coma indotto dalla terapia intensiva. In un episodio è tornata anche Sarah Drew nei panni di April Kepner, per favorire l’uscita di scena del personaggio di Jackson Avery: Jesse Williams ha infatti lasciato la serie dopo 11 stagioni per dedicarsi ad altri progetti. Come lui, anche Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) e Greg Germann (Tom Koracick) sono usciti di scena con modalità differenti.

Grey’s Anatomy 17 torna in onda su La7d da domenica 23 gennaio, con quattro episodi in prima serata a partire dalle 21.20. Intanto Grey’s Anatomy 18 è disponibile solo su Disney+. ABC ha appena rinnovato la serie anche per una stagione 19.

