Giacomo Gianniotti ha lasciato il cast di Grey’s Anatomy nella scorsa stagione, quando il suo personaggio è morto tragicamente da eroe, ma ha ancora un legame molto forte con la serie e con i membri del cast, con cui coltiva dei rapporti d’amicizia.

Per Giacomo Gianniotti, romano ma canadese d’adozione, Grey’s Anatomy è stata la prima lunga serialità di successo in carriera: entrato in scena nella stagione 11 come il tirocinante Andrew DeLuca, è diventato un personaggio regolare fino alla 17, quando è morto dopo aver assicurato alla giustizia una trafficante di minorenni.

Giacomo Gianniotti ha anche debuttato alla regia del medical drama, per un episodio della stagione 17, grazie alla produttrice Debbie Allen e all’amico Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt. Come ha rivelato in una recente intervista a UsWeekly, quest’ultimo è certamente la persona con cui ancora oggi ha i contatti più frequenti.

È stato semplicemente un grande amico e mentore nel corso degli anni ed è anche un regista. Mi sono affidato molto a lui nella mia carriera di regista e come attore e persona ed è semplicemente un ragazzo eccezionale.

Giacomo Gianniotti è molto legato anche a James Pickens Jr. interprete del capo Richard Webber: quest’ultimo è il suo personaggio preferito della serie.

Amo Richard Webber e amo Pick – James Pickens – così come l’uomo, la leggenda. Il suo personaggio, nella lettura dei copioni ad esempio, è il più esilarante. E lui non fa niente. Non uno sforzo. Non è un’emozione, impassibile, e l’intera stanza semplicemente scoppia a ridere. È così divertente. Il suo personaggio è esilarante.

Giacomo Gianniotti ha avuto l’opportunità di recitare con la protagonista Ellen Pompeo conquistando per il suo Andrew DeLuca il primo “ti amo” del personaggio di Meredith dopo la morte di Derek. I due attori hanno sempre avuto un ottimo rapporto, come testimoniato da numerosi scatti dal backstage del medical drama, ora confermato anche da Gianniotti.

Lei è così divertente. Non credo che Meredith Gray sia il personaggio più esilarante, ma Ellen è esilarante, così divertente. Ama così tanto la musica rap, che è anche qualcosa di molto diverso da Meredith Grey

Infine Giacomo Gianniotti ha rivelato a UsWeekly che l’attore con la memoria più traballante sul set era Justin Chambers, l’interprete di Alex Karev: a lui va certamente il primato di chi dimentica di più le battute.

