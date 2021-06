In italiano si intitola Alza lo Sguardo Figliolo l’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14, in onda su Fox l’8 giugno in prima visione assoluta per l’Italia. Si tratta dell’episodio che apre la strada all’uscita di scena del personaggio di Jackson Avery, con l’addio di Jesse Williams alla serie dopo undici stagioni da volto regolare.

Trasmesso su ABC lo scorso 6 maggio, l’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14 segna un riavvicinamento tra April e Jackson, nel momento in cui Avery sente di dover dare una svolta alla sua vita e usare i suoi privilegi di uomo benestante ed erede dell’impero Fox per orientare il sistema sanitario verso scelte più eque ed inclusive.

Partito da Seattle molto scosso dopo le proteste per la morte di George Floyd, nell’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14 Jackson fa due incontri dirimenti: da un lato rivede suo padre, che ha abbandonato la Fondazione Avery e sua madre Catherine per sfuggire ad una vita di responsabilità non volute, dall’altro la sua ex moglie April, a cui chiede il sacrificio di trasferirsi a Boston con la figlia Harriett e il marito Matthew al seguito per lavorare insieme a progetti di solidarietà ed inclusione sociale.

I due incontri nell’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14 saranno la molla definitiva per un cambiamento di vita che Jackson ha già maturato dentro di sé. E il confronto con April rivelerà anche un dettaglio della vita privata di sua moglie che Avery non conosceva.

L’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14 è il primo con la presenza di Sarah Drew di nuovo nei panni di April Kepner dopo tre anni lontana dalla serie. L’attrice non si era vista rinnovare il suo contratto, così come la collega Jessica Capshaw, e i due personaggi di April e Arizona erano usciti di scena col finale della stagione 14 col matrimonio a sorpresa tra la Kepner e l’ex fidanzato Matthew. Un finale che non era piaciuto all’attrice e che ora viene rimesso in discussione dall’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14, la cui vera funzione però è preparare il terreno all’addio di Jackson al Grey Sloan Memorial Hospital: una dipartita che avverrà nell’episodio 15 della stagione.



























@ABC/Richard Cartwright

Ecco la trama dell’episodio di reunion dei Japril Grey’s Anatomy 17×14, in onda martedì 8 giugno alle 21.50 su Fox dopo l’episodio 13 di Station 19 4.

Jackson decide di fare una visita a suo padre: l’incontro sarà complicato ma lo aiuterà finalmente a rimettersi sulla giusta strada.

Nell’episodio 15 in onda il 15 giugno, invece, ci saranno i saluti di Jackson alla sua famiglia del Grey Sloan, ma l’attore apparirà per una brevissima partecipazione anche nel finale di stagione, l’episodio 17. Ecco la trama di Tradizione.