Jesse Williams ha appena ottenuto un nuovo ruolo, in una commedia romantica destinata al catalogo di Netflix. In un periodo particolarmente ricco di nuove opportunità per l’attore dopo la sua uscita dal cast di Grey’s Anatomy, l’ex dottor Jackson Avery continua ad aggiungere nuovi progetti al suo curriculum.

Jesse Williams ha firmato per un ruolo nell’imminente commedia di Netflix con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, dal titolo Your Place or Mine.

Jesse Williams si è unito al cast insieme a Zoë Chao, Steve Zahn, Tig Notaro e Wesley Kimmel. Il film segna il ritorno di Witherspoon e Kutcher al genere della commedia romantica che avevano esplorato agli inizi delle rispettive carriere. Qui interpretano i protagonisti Debbie e Peter, due migliori amici che si scambiano la casa per una settimana. Diversissimi tra loro, Debbie ama la routine con suo figlio a Los Angeles, mentre Peter è un amante della vita frenetica di New York City. Quando si mettono nei panni l’uno dell’altro, scoprono che quello che pensano di volere potrebbe non essere ciò di cui hanno veramente bisogno.

I dettagli del ruolo di Jesse Williams Your Place or Mine non sono stati ancora rivelati, ma il progetto ha tutta l’aria di essere un successo già sulla carta. Jason Bateman di Ozark produce la commedia con Michael Costigan tramite la loro società Aggregate Films, una coproduzione con la Lean Machine di McKenna e la compagnia di Reese Witherspoon Hello Sunshine.

Per Jesse Williams è l’ennesimo ruolo annunciato in seguito al suo addio a Grey’s Anatomy, dopo lo spettacolo che segnerà il suo debutto a Broadway Take Me Out, già rimandato più volte per la pandemia, e la nuova serie Hulu Olga Dies Dreaming, tratta dal romanzo d’esordio di Xóchitl Gonzalez.