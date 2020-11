Il promo della première aveva anticipato un finale scioccante e sbalorditivo e la grande sorpresa del ritorno di Derek in Grey’s Anatomy 17 è stata sicuramente tale. Patrick Dempsey è apparso in una brevissima scena alla fine del secondo episodio, a conclusione di una première di due ore che ha visto la serie raccontare il dramma del Coronavirus in corsia, restituendo al pubblico un’idea dell’enorme sforzo che medici e sanitari stanno facendo per combattere la pandemia.

Nel finale dell’ episodio, quando Meredith si sente male nel parcheggio dell’ospedale, inizia una sorta di sogno in cui la Grey si ritrova su una spiaggia e in lontananza vede l’amore della sua vita. Si tratta di una breve scena che non sarà l’unica per Patrick Dempsey: il suo ritorno nei panni di Derek in Grey’s Anatomy 17 è stato voluto dalla showrunner Krista Vernoff e da Ellen Pompeo, che si sono consultate sull’idea di riportare in televisione un volto caro al pubblico che apparisse nei sogni di Meredith durante la sua malattia (non è ancora chiaro se avrà o meno il Covid ma è certamente molto probabile). Di sicuro farà dei sogni molto intensi durante i quali rivedrà alcuni volti che ha perso durante la sua travagliata vita: il primo è proprio quello di Patrick Dempsey.

L’attore ha accettato di ritornare nel ruolo di Derek in Grey’s Anatomy 17 per la prima volta da quando aveva abbandonato la serie nel 2015. In una lunga intervista a Deadline.com gli attori e la showrunner della serie hanno spiegato come è nata questa idea. Per la Vernoff si è trattato di un escamotage narrativo per alleggerire un po’ la gravità della trama della stagione incentrata sul Covid e dare al pubblico un po’ di dolcezza.

Il mio lavoro era trovare un modo – una volta stabilito che avremmo trattato la pandemia – per portare anche gioia, evasione, dolcezza ai fan e tutte le cose che in Grey’s Anatomy diamo alle persone. Diamo loro romanticismo, umorismo, gioia, e molto di questo manca alla comunità medica in questa pandemia. E così, un giorno stavo camminando sulla spiaggia e pensavo, e se ci fosse un motivo del sogno di Meredith?

La Vernoff fa citato alcuni studi sull’intensità dei sogni durante la pandemia: sulla base di questa intuizione ha immaginato che ci fosse un filo rosso capace di percorrere l’intera stagione, ovvero una serie di sogni che Meredith farà immaginandosi su una spiaggia ed incontrando alcuni personaggi che in Grey’s Anatomy sono morti. L’idea di richiamare sul set per primo Patrick Dempsey è venuta invece alla Pompeo, durante un’escursione a Malibu dove sia l’attrice che Dempsey hanno una casa: la Vernoff non avrebbe mai immaginato possibile una reunion del genere, certamente la più agognata dai fan, mentre la protagonista della serie si è spinta oltre e ha chiesto al collega di tornare in scena.

So che Patrick ha la sua fondazione nel Maine, dove aiuta i malati di cancro e i sopravvissuti al cancro, e questo è un suo enorme sforzo, e so che è importante anche per lui dare speranza alle persone e dare alle persone gioia, e volevamo per portare qualcosa a questo momento. (…) C’è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce. E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti. Quindi, lui ha adorato l’idea, ed eravamo così eccitati, e ci siamo divertiti a filmarla.

Dempsey ha raccontato di essere entrato in contatto con Ellen Pompeo nel periodo in cui molte autorità del Maine gli hanno chiesto aiuto per invitare la popolazione ad indossare la mascherina e a rispettare le misure di prevenzione anti-contagio. In quel momento si stava lavorando alla preparazione della nuova stagione del medical ed è arrivata la proposta di riportare Derek in Grey’s Anatomy 17:

Non ci parlavamo né stavamo insieme da un po’. È stata una grande opportunità per recuperare il ritardo e dire, ok, cosa possiamo fare per tutti i soccorritori in prima linea? Ho seguito quello che Grey ha fatto nel fornire le mascherine e assicurandosi che le persone avessero l’attrezzatura giusta, e da lì è venuta l’idea – Ok, cosa possiamo fare per far sentire meglio le persone, per dare un po’ di conforto in questo momento di incertezza, ed è così che è iniziato. Ed è stata davvero un’esperienza meravigliosa tornare indietro, lavorare con Debbie [Allen, produttrice e regista]. Penso che l’intera atmosfera sia cambiata, sicuramente lavorare in spiaggia e rivedere tutti è stato davvero un processo di guarigione, gratificante e molto divertente. E si spera che quella sensazione si percepisca e che i fan si divertano. So che volevano che tornassimo insieme, e penso che questo soddisferà molte persone e sorprenderà molti, si spera.

Dempsey aveva lasciato la serie alla fine dell’undicesima stagione in rapporti che non erano parsi affatto idilliaci sia con la Pompeo che con la creatrice della serie Shonda Rhymes. Ora, invece, dice di essere molto felice di aver riportato Derek in Grey’s Anatomy 17, sebbene sotto forma di un sogno, e ha definito l’esperienza “davvero divertente ed emozionante“. Sul set ha trovato anche altri volti familiari come Kevin McKidd, l’interprete di Owen Hunt, e ha trovato molto migliorata l’atmosfera dietro la macchina da presa: l’attore ha riscontrato più diversità all’interno delle delle troupe e un bell’equilibrio che gli ha fatto respirare l’idea di un cambiamento culturale, definito “positivo e stimolante“. Dempsey ha definito molto speciale l’idea di ritrovare il team di Grey’s Anatomy. Anche Ellen Pompeo, che in passato non aveva risparmiato bordate all’ex co-star parlando anche del fatto che la sua uscita di scena le ha regalato la centralità che aveva sempre sperato, ora si dice entusiasta di aver riportato il personaggio di Derek in Grey’s Anatomy 17 e sembra aver fatto pace con Dempsey.

È stato fantastico. Patrick e io abbiamo questa chimica, per la quale anche quando ci siamo incontrati per la prima volta, per qualche motivo ci siamo sentiti come se ci conoscessimo da cento anni, ed è proprio la stessa sensazione. È come andare in bicicletta, abbiamo semplicemente una chimica e una dinamica che hanno sempre funzionato bene e penso che abbiamo un affetto sincero l’uno per l’altro. Ed è stato molto curativo tornare indietro, e sapere che stiamo facendo qualcosa di buono, pubblicando una storia positiva, una storia di guarigione, facendo sorridere le persone, e penso, per quanto mi riguarda, di essere davvero grata per l’opportunità di poter essere in questo momento in uno spettacolo in cui possiamo farlo.

Krista Vernoff ha raccontato di aver faticato molto per mantenere questo segreto: il ritorno del personaggio di Derek in Grey’s Anatomy 17 era stato comunicato a pochissime persone perfino tra gli sceneggiatori. Nel copione non si menzionava il nome di Derek ma quello di Ellis, la madre di Meredith, come personaggio che sarebbe apparso in questo limbo sulla spiaggia. Evitare che fuoriuscisse uno spoiler sulla partecipazione di Dempsey alla serie era fondamentale per mantenere l’effetto sorpresa, anche se in effetti per tutta l’estate si era vociferato, apparentemente in modo infondato, di un cameo dell’attore nella nuova stagione. Dempsey, che nel frattempo ha avuto altri ruoli da protagonista in tv, si è detto grato di poter partecipare ad una trama che rende omaggio allo sforzo degli operatori sanitari e dei medici durante la pandemia e ha ricordato con affetto i 17 anni trascorsi dal suo esordio in Grey’s Anatomy, praticamente una vita fa.

La gamma di emozioni, in cui hai la possibilità di piangere, ma hai anche la possibilità di ridere, penso che sia un enorme successo nella narrazione. L’intera corsa è stata straordinaria a così tanti livelli, essendo parte di questo spettacolo per così tanti anni, e ha cambiato profondamente la mia vita in così tanti modi. Sono molto grato per questo, e spero di usare quella piattaforma in modo positivo, per fare qualcosa di buono. E sono grato di far parte di questo spettacolo in questo particolare momento.

Sia Krista Vernoff che Patrick Dempsey hanno confermato che l’apparizione di Derek in Grey’s Anatomy 17 non si limita alla sola scena vista nella première di stagione, ma ci saranno altri camei. Dempsey si è detto pronto a partecipare a questa stagione perché spera che il suo ritorno possa essere “davvero utile e curativo per così tante persone” in un momento in cui la pandemia ci ha costretto ad interrogarci sulla morte.

Il ritorno di Derek in Grey’s Anatomy 17 ha avallato i dubbi sul fatto che questa possa essere l’ultima stagione per la serie, come la chiusura di un cerchio. Ellen Pompeo per ora non si sbilancia.

Penso che, collettivamente e creativamente, quest’anno sia lo stesso di sempre. C’è un motivo per continuare? Quali storie abbiamo da raccontare? Quali personaggi dobbiamo riportare in vita che ci danno una storia da raccontare? (…) Abbiamo sempre circostanze incredibili che ci consentono di continuare in modo creativo, che si tratti di idee o circostanze che accadono. Il nostro obiettivo è solo quello di creare una buona tv. Penso che siamo tutti consapevoli dello status di icona dello spettacolo, ne siamo così consapevoli, e penso che sia per questo che Patrick è stato così umile e così grato di poter tornare, perché siamo molto grati di avere questa enorme piattaforma. E non credo che nessuno di noi prenda alla leggera la piattaforma che abbiamo. E quindi, a questo punto, non sappiamo cosa faremo. Sappiamo che siamo grati e sappiamo che vogliamo mostrare la nostra gratitudine e di essere in grado di continuare a crescere e raccontare storie che riteniamo importanti in questo momento.