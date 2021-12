Grey’s Anatomy 18 è in pausa anche in Italia su Disney+, oltre che nella programmazione americana su ABC. La nuova stagione del medical drama, che ha debuttato a ottobre sulla piattaforma streaming di Disney in esclusiva per il nostro Paese, si ferma per il periodo natalizio e riprenderà a gennaio, ma solo per poco.

Grey’s Anatomy 18 torna in Italia nel primo mercoledì del 2022, per due settimane: il 5 e il 12 gennaio saranno distribuiti su Disney+ gli ultimi due episodi trasmessi su ABC prima della pausa natalizia, entrambi ancora inediti in Italia. Si tratta di Grey’s Anatomy 18×07 e 18×08: quest’ultimo ha rappresentato nella programmazione originale il finale di metà stagione e ha lasciato il pubblico con un enorme cliffhanger in vista del ritorno in tv a febbraio. Nel finale invernale, uno dei medici del Grey Sloan è in bilico tra la vita e la morte dopo aver eroicamente salvato i suoi colleghi in seguito ad un incidente stradale: la sua sorte sarà rivelata solo nell’episodio 9, un crossover con Station 19 in cui saranno i pompieri di Seattle a cercare di evitare l’ennesima tragedia per l’ospedale di Meredith Grey.

La pausa di Grey’s Anatomy 18 su ABC si riverbera anche sulla programmazione italiana: dopo che Disney+ si sarà rimessa in pari con gli episodi 7 e 8, infatti, la serie si fermerà nuovamente anche in Italia e tornerà solo a marzo, quando sarà ripartita anche oltreoceano. La première di metà stagione di Grey’s Anatomy 18 su ABC è fissata infatti per il 24 febbraio, una lunga pausa che impone anche alla distribuzione italiana di fermarsi e riprendere a marzo.

La première invernale di Grey’s Anatomy 18 arriverà su Disney+ solo il 23 marzo: da quel momento in poi, i nuovi episodi della serie dovrebbero arrivare puntuali ogni mercoledì, uno a settimana, fino alla fine della stagione prevista in primavera inoltrata.

Ecco il calendario di Grey’s Anatomy 18 che Disney+ ha diffuso sui social con l’agenda prevista per la serie per il 2022.

