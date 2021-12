A pochi giorni dal debutto del revival di Sex and The City, arrivano alcune rivelazioni che fanno chiarezza rispetto ai rumors circolati nelle ultime settimane sulla trama e i personaggi di And Just Like That…, l’atteso nuovo format sequel dell’iconica serie di HBO.

Il revival di Sex and The City debutta il 9 dicembre su HBO Max, anche in Italia su Sky in contemporanea con gli USA, e vedrà il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con la vita da cinquantenni. Non ci sarà Samantha, dopo il noto rifiuto di Kim Cattrall di riunirsi col cast, ma torneranno quasi tutti i volti storici della serie. Compreso il personaggio di Mr. Big che, a dispetto di quanto ipotizzato da alcuni fan sulla base delle prime immagini della nuova serie, sarà vivo e vegeto.

Lo showrunner del revival di Sex and The City ha condiviso alcuni dettagli che sono decisamente degli spoiler sulla trama di And Just Like That… In una nuova intervista con il New York Times, alla vigilia del debutto, Michael Patrick King ha confermato che l’amato (ma non da tutti) personaggio di Mr. Big sarà al fianco di Carrie in piena salute e non soffrirà alcun attacco di cuore nel primo episodio, come sostenuto da alcune teorie: “Nessuno è morto” ha assicurato King, inclusa Samantha Jones, che semplicemente sarà lontana dalle sue amiche di sempre e non farà più parte delle loro vite.

Il produttore del revival di Sex and The City ha anche spiegato la scelta di non includere nella sceneggiatura della nuova serie la recente scomparsa di Willie Garson, morto a 57 anni di cancro al pancreas proprio mentre stava girando And Just Like That… a New York. Secondo King la morte di Standford non sarebbe stata una trama “affascinante” e inoltre “il pubblico se lo sarebbe aspettato“.

Il revival di Sex and The City cercherà dunque di mantenere lo spirito leggero e scanzonato della serie originale, risolvendo le sue trame senza troppi drammi, come d’altronde sembra confermare l’atmosfera gioiosa del trailer.

