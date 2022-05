Kim Cattrall non sembra affatto pentita di aver rinunciato al ruolo di Samantha Jones nello spin-off di Sex and The City realizzato lo scorso anno da HBO, And Just Like That. Anzi, è ben felice di aver detto no e ritiene che il lusso di poter rifiutare un’offerta di quel calibro sia qualcosa di “potente“, oltre che di saggio.

Kim Cattrall ne ha parlato in questi termini in un’intervista con Variety, ribadendo di essere convinta della sua scelta e commentando il modo in cui la sua assenza è stata affrontata nella trama, ovvero con la rottura del legame di amicizia tra Samantha e Carrie (Sarah Jessica Parker) dopo che quest’ultima ha licenziato la storica amica dal ruolo di sua pr. Così, per l’intera stagione, Samantha è stata evocata raramente, con sporadici messaggi da Londra, città dove si è trasferita per lavoro.

Per Kim Cattrall dire di no ad And Just Like That è stato un esercizio di coerenza, visto che da sempre si era detta contraria ad una prosecuzione della saga al cinema con un terzo film, oltre che di saggezza.

È una grande dimostrazione di saggezza sapere quando è abbastanza. Inoltre non volevo compromettere ciò che lo spettacolo era per me. La via da seguire sembrava chiara. (…) Non ho abbandonato nessuno. Riesci a immaginare di tornare a un lavoro che hai fatto 25 anni fa? E il lavoro non è diventato più facile; è diventato più complicato perché come andrai a progredire con questi personaggi? Tutto deve crescere, o muore. Quando la serie è finita, ho pensato che fosse una cosa intelligente. Non ci saremmo ripetuti. E poi il film per porre fine a tutte le questioni in sospeso. E poi c’è un altro film. E poi c’è un altro film ancora? (Col secondo film) tutto in me diceva: “Ho chiuso”.

Kim Cattrall ha dato un suo giudizio dell’evoluzione del personaggio di Samantha, pur sostenendo di non aver visto la nuova serie. La Jones di And Just Like That, per l’attrice, sembra “diversa dalla Samantha che ho interpretato“. Inoltre, a suo giudizio questo spin-off non aveva molto da aggiungere alla trama ed è stata semplicemente la riproposizione di quello che avrebbe dovuto essere l’auspicato terzo film della saga, mai realizzato proprio per l’indisponibilità di Cattrall, tra le altre ragioni: “La serie è fondamentalmente il terzo film. Ecco quanto è stato creativo“, ha sostenuto l’attrice, non riconoscendo evidentemente alcun contributo interessante nello spin-off, che però è stato già rinnovato da HBO per una seconda stagione. Cattrall ha anche aggiunto che non ha intenzione di rivalutare la sua scelta in futuro: “Nessuno deve preoccuparsi di questo“.