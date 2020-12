Kim Cattrall, coerentemente con quanto da sempre sostenuto, non farà parte di un eventuale progetto di revival tornando nei panni di Samantha in Sex and The City: la HBO sta valutando l’idea di riportare in vita l’iconica serie, ma senza di lei. Ne farebbero parte, invece, la protagonista Sarah Jessica Parker (Carrie) e le altre interpreti Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda).

Dopo aver vestito i panni della guru delle pubbliche relazioni Samantha in Sex and The City per sei stagioni e due film sequel, la Cattral non darà la sua disponibilità ad un’operazione revival. Il ruolo della libertina e irriverente Samantha Jones le ha regalato cinque nomination agli Emmy Award e quattro ai Golden Globe, che ha vinto nel 2002 come migliore attrice non protagonista. Di recente è apparsa su Fox nella sfortunata serie televisiva Filthy Rich, cancellata per i bassi ascolti, ma la prospettiva di recuperare un vecchio ruolo di successo non la alletta affatto.

Parlando al podcast Women’s Prize for Fiction, la Cattrall ha ribadito di non voler tornare ad interpretare l’intraprendente e sessualmente libera Samantha in Sex and The City perché vuole sfuggire al rischio di restare ingabbiata in un unico ruolo. “Andare via, anche se è l’unica cosa da fare, sembra sempre un po’ un peccato, penso“, ma “devi lasciar andare, se non vuoi diventare un uccello in gabbia” ha dichiarato l’attrice. Ciò non vuol dire che – nonostante le tensioni note con Sarah Jessica Parker – non serbi un bel ricordo dell’esperienza di Sex And The City, una serie rivoluzionaria che a suo modo ha fatto la storia della televisione: “Era molto divertente e l’ho amato, essere in qualcosa di nuovo è sempre eccitante e penso che noi lo fossimo” ha aggiunto l’interprete.

Ora però, la Cattral vuole voltare decisamente pagina rispetto all’immagine di Samantha in Sex And The City e usare “la mia piattaforma per raccontare storie di donne della mia età che hanno dovuto affrontare una perdita. Il lutto è il peggior grattacapo dei miei 60 anni finora. Ho perso mio padre e ho perso mio fratello“. L’attrice ha infatti affrontato la perdita del padre Dennis nel 2012 e più recentemente quella del fratello nel 2018. Proprio la morte del fratello era stata l’occasione dell’ennesimo inasprimento dei rapporti con la Parker, come ha raccontato la stessa Cattrall.

Insomma, niente da fare per il ritorno di Samantha in Sex and The City: d’altronde si era già vociferato, per un papabile terzo film della saga, di un’eventuale sostituzione di Kim Cattrall con un’altra attrice – l’ipotesi Sharon Stone sarebbe sul tavolo – nonostante quest’idea suoni straniante per chiunque abbia amato la serie.