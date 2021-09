Ci ha messo qualche giorno Sarah Jessica Parker a trovare le parole per ricordare il suo amico Willie Garson dopo la sua scomparsa a soli 57 anni. Il tempo necessario ad incassare un colpo durissimo, visto che per lei non era un semplice collega. Lo spiega proprio l’attrice in apertura del suo commovente ricordo dell’interprete di Standford Blatch in Sex and The City: a volte il silenzio parla, dice molto di più delle frasi di circostanza, e il suo era sinonimo del dolore che sta provando.

Sarah Jessica Parker ha condiviso nel weekend un toccante tributo all’amico che l’ha accompagnata per trent’anni, come ricorda oggi definendo questa perdita “insopportabile“. Garson, che nella serie Sex and The City interpretava il migliore amico della protagonista Carrie, è morto la scorsa settimana all’età di 57 anni. Sarebbe apparso anche nella serie sequel attualmente in produzione And Just Like That, visto che era sul set e aveva girato già diverse scene, ma il cancro al pancreas di cui soffriva da tempo non gli ha dato scampo.

Sarah Jessica Parker era rimasta in silenzio subito dopo la notizia della morte di Garson, annunciata dall’attore, perché troppo sconvolta per poter dire qualcosa. E d’altronde perché avrebbe dovuto? “A volte il silenzio è un’affermazione. Della gravità. Dell’angoscia. Dell’enormità della perdita di un’amicizia durata oltre trent’anni“, spiega ora la Carrie della serie cult di HBO. Perché quella con Garson era “una vera amicizia fatta di segreti, avventura, una famiglia professionale condivisa, verità, concerti, viaggi su strada, pasti, telefonate a tarda notte, una devozione reciproca alla genitorialità e tutti i dolori e le gioie che l’accompagnano, trionfi, delusioni, paure, rabbia e anni trascorsi sui set (soprattutto nell’appartamento di Carrie) e ridendo fino a tarda notte sia come Stanford e Carrie che come Willie e SJ“.

Il ritratto che Sarah Jessica Parker fa del rapporto con Garson è quello di un legame d’amicizia che va ben oltre il set e per questo il lutto sarà incredibilmente duro da elaborare. Ad un certo punto del suo messaggio, l’attrice si rivolge direttamente all’amico scomparso: “Willie. Mi mancherà tutto di te. E rivivrò i nostri ultimi momenti insieme. Rileggerò ogni messaggio dei tuoi ultimi giorni e scriverò le nostre ultime telefonate. La tua assenza è un cratere che riempirò con la benedizione di questi ricordi e di tutti quelli che sono ancora nei meandri e che devono ancora emergere“. Poi le condoglianze per il figlio Nathen, che era “la luce della vita di Willie e il suo più grande successo“. Infine un ricordo del loro ultimo incontro: “Queste furono le sue ultime parole per me. ‘Grandi braccialetti tutt’intorno’. Sì. Buona fortuna Willie Garson. Riposa in Pace“.