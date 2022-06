And Just Like That 2 non rinuncerà al labile filo che unisce Carrie e Samantha: anche nella seconda stagione dello spin-off di Sex and The City, i due personaggi resteranno in contatto, sebbene a un oceano di distanza. Lo showrunner Michael Patrick King ha svelato i primi dettagli sui nuovi episodi che vedranno il ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei panni delle tre amiche newyorchesi ormai cinquantenni Carrie, Miranda e Charlotte.

Come noto anche And Just Like That 2 farà a meno di Kim Cattrall, tra le protagoniste della serie originale ma contrarissima all’idea di partecipare allo spin-off. Le sue reazioni alla messa in onda della serie hanno confermato la sua distanza dalle ex colleghe e dall’universo di Sex and The City, che ritiene ormai un capitolo chiuso. La stessa Sarah Jessica Parker ha dichiarato che ormai i rapporti sono così deteriorati che non avrebbe senso auspicare un suo ritorno in scena. Ma il personaggio di Samantha resterà comunque in gioco.

Attenzione Spoiler!

In And Just Like That 2 Carrie e Samantha continueranno a scriversi, come hanno fatto nella prima stagione, recuperando i rapporti interrotti per una rottura professionale dopo l’improvvisa morte di Big. Anzi, nel finale si sono addirittura riviste a Parigi, dopo che Carrie ha gettato le ceneri dell’ex marito nella Senna (ovviamente off screen). King ha spiegato a Variety che perfino gli sceneggiatori sono divisi nell’immaginarsi la dinamica di quell’incontro fuori dallo schermo.

È molto divertente, perché ogni singolo sceneggiatore ha una versione diversa di quello che è successo durante quella conversazione. Quindi, penso che ci fosse dello Champagne. Penso che ci sia stato un tiro alla fune tra adulti, e una storia d’amore che hanno capito essere più importante della paura di ricucire. Sono sicuro che hanno passato una bella serata. Secondo me, hanno passato una bella serata e le cose si sono risolte. Una volta che Carrie ha lasciato andare un vecchio, grande amore, è tornata da uno dei suoi amori presenti.

Le riprese di And Just Like That 2 partiranno in ottobre, con l’obiettivo di debuttare su HBO Max in estate. In Italia la serie è arrivata su Sky ed è disponibile in streaming su Now.

