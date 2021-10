And Just Like That sarà una serie piuttosto diversa dal cult di HBO che ha fatto la fortuna delle sue protagoniste nei primi anni Duemila. A cominciare dal fatto che potrebbe esserci un nuovo amore per la protagonista, Carrie, nonostante l’annunciata presenza nel nuovo show dell’interprete di Mr. Big, Chris Noth.

La protagonista di And Just Like That Sarah Jessica Parker è stata avvistata mentre girava alcune scene dell’attesissimo revival di Sex And the City nel West Village di New York City. A fare notizia è che non fosse sola, ma con un misterioso uomo di mezza età che l’abbraccia e la bacia su un marciapiede, mai visto prima nella serie originale.

And Just Like That, evidentemente, proverà ad inserire un nuovo interesse amoroso per Carrie, forse una liason nata da una crisi matrimoniale, oppure dopo un divorzio. Dopo queste immagini catturate da Getty durante le riprese, le teorie più disparate hanno iniziato a fioccare sui social: Carrie e Big hanno ufficialmente chiuso o si tratta di un tradimento? E se invece lui fosse morto durante e apparisse nella serie solo nei flashback o nei sogni di Carrie? E se addirittura le scene girate di recente a Parigi fossero un viaggio di Carrie per spargere le sue ceneri nella Senna immaginando i momenti trascorsi lì con Big? Il fatto di indossare ancora la fede nuziale mentre bacia un altro uomo, inoltre, sembra deporre a favore dell’idea che la storia sia finita solo per cause di forza maggiore. Insomma, la sorpresa di un nuovo flirt per la protagonista ha scatenato il toto-trama per il revival, che ufficialmente secondo la sinossi racconterà le vite e le sfide di Carrie, Miranda e Charlotte, amiche ormai cinquantenni, nella loro New York tanto amata.

L’attore che appare in And Just Like That al fianco di Parker in queste foto scattate su un set all’aperto non è uno sconosciuto: Jon Tenney ha già lavorato con la protagonista di Sex and The City in passato, quando erano nel cast di Equal Justice nel 1990. Inoltre Tenney è un volto noto al pubblico della serialità americana per i ruoli di Andrew Nichols in Scandal, Fritz Howard in The Closer, Wade Campbell in The Newsroom e il Dr. Simon Craig in Brothers and Sisters, solo per citare alcuni dei suoi lavori più duraturi. Non è chiaro quale sarà il suo personaggio nel revival, che non compare ufficialmente nei comunicati stampa di HBO. La serie debutterà a dicembre e forse solo allora il mistero sarà completamente svelato.