And Just Like That… farà un riferimento importante alla serie originale, riportando Carrie Bradshaw e Mr. Big nella città dell’amore per antonomasia, nonché quella che ha sugellato il loro legame dopo anni di tira e molla.

Le riprese di And Just Like That… si sono spostate temporaneamente a Parigi, ma a quanto pare solo per Sarah Jessica Parker e Chris Noth: i due interpreti sono stati avvistati domenica 10 ottobre durante le riprese del revival di Sex and The City, paparazzati in uno scenario decisamente romantico. Gli attori erano sul Pont des Arts, frequentato notoriamente dalle coppiette che si giurano amore coi lucchetti gettando le chiavi nella Senna (una tradizione simile a quella di Ponte Milvio a Roma, almeno fino a qualche anno fa).

La scelta degli sceneggiatori di And Just Like That… di ambientare alcune scene a Parigi non è certamente casuale: Parker e Noth avevano già girato nella capitale francese il finale della serie Sex and The City nel 2004, quando al termine della sesta stagione Mr. Big è andato a recuperare Carrie sotto la Tour Eiffel dichiarandole il suo amore. La scrittrice si era trasferita a Parigi, lasciando non senza rimorsi la sua amata New York, per seguire il suo nuovo fidanzato, ritrovandosi sola ed infelice accanto all’artista russo Aleksandr Petrovsky (il celebre ballerino e coreografo Mikhail Baryshnikov, che ha preso parte ad un arco di episodi della stagione finale).

And Just Like That… vedrà chiaramente i personaggi di Carrie e Big di nuovo insieme, come mostrano le prime immagini del teaser diffuso recentemente da HBO Max: le foto dei due attori a Parigi mentre girano scene romantiche ne sono la conferma, anche se potrebbero non mancare alti e bassi tipici della loro relazione, al centro anche dei due film per il grande schermo realizzati dopo la fine di Sex and The City . Le riprese del revival sono partite quest’estate a New York City e il debutto è previsto a dicembre.