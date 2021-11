Il trailer di And Just Like That…, diffuso il 30 novembre da HBO, è il primo vero assaggio del nuovo capitolo della rivoluzionaria serie Sex and the City. Dopo un brevissimo teaser che annunciava l’uscita del revival il 9 dicembre, ora qualche frame in più restituisce l’idea di questa rivisitazione del cult di HBO, tornato con le sue protagoniste storiche ormai cinquantenni (tutte tranne Kim Cattrall, alias Samantha Jones).

Il trailer di And Just Like That… mostra Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con le loro vite di professioniste e madri: tutte e tre sembrano essere ancora sposate o comunque legate ai loro partner della serie originale – Mr. Big, Steve ed Harry – e come sempre pronte ad affrontare insieme gli alti e i bassi della vita. A loro si aggiungono una serie di nuovi personaggi in una New York che nel frattempo si è evoluta ed è diventata realmente inclusiva e progressista sotto tanti aspetti. Il personaggio che forse spicca sugli altri in quest’anteprima è quello interpretato da Sara Ramirez, l’ex Callie di Grey’s Anatomy, qui nei panni di una persona non binaria: l’attrice interpreta Che Diaz, conduttrice di uno show radiofonico di cui Carrie Bradshaw è ospite fissa.

Il trailer di And Just Like That… richiama molte delle ambientazioni chic e glamour della serie madre, dai ristoranti di lusso ai club notturni, dai viali di New York alle cabine armadio che pullulano di scarpe di marca e a cui Carrie parla come se fossero delle amiche in carne ed ossa. D’altronde il team creativo è lo stesso del format originale: il produttore esecutivo Michael Patrick King ha rimesso insieme lo stesso cast storico, composto da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (ad eccezione della Cattrall che aveva sempre dichiarato di non voler tornare nel ruolo di Samantha) più gli altri volti regolari di Sex and The City, tra cui il compianto Willie Garson nei panni di Standford, scomparso durante le riprese. Le tre attrici sono anche produttrici esecutive del progetto.

Il trailer di And Just Like That… ricorda che i primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno poi in onda in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre sarà disponibile la versione doppiata in italiano.

