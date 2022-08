John Corbett in And Just Like That 2. La notizia ha fatto già il giro del mondo e ha già diviso i fan tra chi è pronto a lamentarsi del suo ritorno perché convinto che non possa essere la giusta alternativa per Carrie e quelli che, invece, sono felici per il loro possibile lito fine. Chi ha seguito Sex and the City e i film arrivati dopo la serie, sa bene che Aidan e Carrie non si sono trovati uno davanti all’altro al momento giusto e, nonostante le loro parentesi felici, alla fine non sono mai riusciti a portare la loro relazione ad un passo successivo, ci riusciranno nella seconda stagione del revival?

Secondo quanto riporta Deadline, John Corbett in And Just Like That 2 tornerà a vestire i panni di Aidan Shaw, ex amore Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) per un arco narrativo di più episodi della seconda stagione accontentando così i fan che hanno atteso invano di vederlo nel finale della prima stagione del revival.

Negli ultimi momenti del finale della prima stagione, Carrie viene vista baciare il produttore di podcast Franklyn (Ivan Hernandez) e questo significa che è pronta a riprendere in mano la sua vita dopo la morte di Big, che sia arrivato il momento giusto per lei e Aidan? Il simpatico produttore di mobili nel corso di questi anni ha sposato Kathy e con lei ha avuto tre figli. Lui e Carrie si sono incontrati in Sex and the City 2 in un mercato ad Abu Dhabi e dopo un lungo bacio si sono riavvicinati ma entrambi erano sposati la questione ‘figli’ aveva messo in fuga la protagonista, cosa succederà adesso tra i due dopo tutti questi anni e cosa ne è stato della moglie di Aidan?

Questi due punti potrebbero essere al centro della seconda stagione di And Just Like That 2 ma è ancora presto per parlare dei dettagli visto che nessuno ha ancora voluto commentare i rumors ufficialmente.