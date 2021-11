Ci sarà anche Kim Cattrall nello spin-off di How I Met Your Mother, in un importante ruolo ricorrente che ha una certa valenza per la peculiarità del format originale e l’avrà anche per il nuovo show How I Met Your Father.

Kim Cattrall nello spin-off di How I Met Your Mother sarà la voce narrante della storia, interpretando la versione futura del personaggio di Hilary Duff, Sophie: spetterà a lei raccontare a suo figlio il susseguirsi di eventi che l’ha portata a conoscere suo padre, esattamente come Bob Saget ha fatto per il personaggio di Ted Mosby impersonato da Josh Radnor nella serie originale.

L’arrivo di Kim Cattrall nello spin-off di How I Met Your Mother va a completare il cast capitanato da Hilary Duff, che sarà la versione femminile di Mosby e come lui circondata da un gruppo di amici alle prese con la ricerca dell’amore. La trama di How I Met Your Father ricalca pedissequamente l’originale a cui si ispira e vede la giovane Sophie e gli amici Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) cercare di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nel 2021, nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate.

Quello di Kim Cattrall nello spin-off di How I Met Your Mother è l’ennesimo impegno per l’ex Samantha di Sex and The City, in un momento in cui si chiacchiera più della sua assenza nel revival della storica serie HBO che dei suoi progetti, che pure sono diversi. Cattrall ha appena girato About My Father, ispirato alla vita del cabarettista Sebastian Maniscalco, recitando al fianco del premio Oscar Robert De Niro. In tv è stata protagonista dello sfortunato family drama della Fox Filthy Rich, cancellato dopo una sola stagione per bassi ascolti, ma è apparsa anche in Tell Me a Story di CBS All Access, appena arrivata in Italia su Sky, e nella serie svedese Modus. L’attrice si è rifiutata di partecipare alle riprese di And Just Like That…, il revival di Sex and The City attualmente in produzione a New York, dopo aver interpretato Samantha Jones per sei stagioni e due film del franchise. A pesare sulla scelta, oltre alla volontà di interpretare ruoli diversi, anche i contrasti atavici, mai nascosti, con la protagonista Sarah Jessica Parker.