Finalmente è arrivato il momento di tirare fuori l’ombrello giallo per ascoltare l’altra faccia della medaglia con il sequel di E Alla Fine Arriva Mamma. La storia che per anni il nostro Ted Mosby ci ha raccontato facendoci ridere e commuovere, avrà finalmente un’altra chiave di lettura, quella di Sophie che in How I Met Your Father, questo il titolo, avrà il volto di Hilary Duff. L’annuncio è arrivato poco fa su THR e ha già messo in crisi i fan spaccati sulla reazione da avere ad una notizia del genere.

Dopo almeno tre tentativi, How I Met Your Mother avrà una serie sequel e Hulu ha già fatto un ordine di 10 episodi per How I Met Your Father, con Hilary Duff pronta a vestire i panni di Sophie ad opera degli showrunner di This is Us e Love, Victor Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. I creatori di HIMYM Carter Bays e Craig Thomas torneranno e produrranno insieme a loro e alla stessa Hilary Duff. In una nota congiunta i due papà della serie si sono detti felici per la realizzazione del progetto: “Siamo onorati della loro passione e visione e non vediamo l’ora di aiutarli a raccontare una nuova leggendaria storia. (Grazie a tutti i fan di HIMYM che l’hanno aspettata“.

Aptaker e Berger hanno rilanciato: “Siamo oltremodo entusiasti di portare How I Met Your Father a Hulu. L’iconica serie originale di Carter e Craig ha rivoluzionato la commedia e siamo così onorati di portare avanti la luce per la prossima generazione. Non vediamo l’ora che il pubblico incontri Sophie e il gruppo e trovare l’amore nella moderna New York City“.

Anche Hilary Duff si è detta felice per il suo ingaggio soprattutto perché ama la serie originale e non vede l’ora di calarsi nei panni di Sophie che si troverà a raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre mentre ai giorni nostri lei e i suoi amici si troveranno a vivere la vita nell’era delle app per appuntamenti e dell’era moderna e tecnologica.