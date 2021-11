Il debutto di And Just Like That in Italia non si farà attendere rispetto a quello internazionale: il nuovo capitolo della serie cult Sex and the City, terminata nel 2006 dopo sei stagioni e seguita da due film, sarà disponibile a partire da dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, in contemporanea con l’uscita su HBO Max.

L’arrivo di And Just Like That in Italia era ampiamente atteso in virtù del contratto di esclusiva che lega Sky a HBO Max per la distribuzione di contenuti originali nel nostro Paese.

Una data esatta per l’uscita di And Just Like That in Italia non c’è ancora, ma l’appuntamento è fissato per il prossimo dicembre. La serie del produttore esecutivo Michael Patrick King segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) nelle loro avventure di vita e nella loro amicizia a cinquant’anni. Le riprese sono ancora in corso a New York dalla scorsa estate.

All’arrivo di And Just Like That in Italia il pubblico troverà un cast in parte storico e in parte rinnovato. Il revival include infatti i già annunciati Sara Ramírez (che interpreta il primo personaggio non binario della serie), Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, il compianto Willie Garson e Evan Handler.

Oltre che in Italia, And Just Like That sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.