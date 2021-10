Parte la sera di Halloween Tell Me A Story, l’inedita serie statunitense in onda su Sky Serie dal 31 ottobre: questo format antologico rilegge fiabe classiche in chiave thriller, trasformando gli eroi e le eroine delle favole in personaggi di storie epiche d’amore, vendetta, delitti.

La prima stagione di Tell Me A Story arriva in Italia tre anni dopo il suo debutto negli Stati Uniti, grazie a Sky che ha scelto la notte di Halloween 2021 per programmare un format a metà tra thriller psicologico e fiaba dark. Ideata da Kevin Williamson, è basata sulla serie messicana Érase una Vez, di cui rappresenta un libero adattamento.

La prima stagione di Tell Me A Story è ambientata nella moderna città di New York e intreccia nella sua trama elementi provenienti dalle fiabe de I tre porcellini, Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso.

Ecco le trame dei primi due episodi di Tell Me A Story, in onda in prima serata domenica 31 ottobre su Sky Serie (canale 112 di Sky) a partire dalle 21.15.

Dopo la morte della madre, l’adolescente Kayla si trasferisce dalla nonna a New York col padre. Nel tentativo di inserirsi nella città, entra in un bar con un documento falso e incontra Nick…

Jordan viene interrogato dalla polizia per vedere se può identificare i ladri della gioielleria. Kayla è determinata a mantenere segreti i rapporti tra lei e Nick.

@CBS All Access

La programmazione di Tell Me A Story su Sky Serie prevede un appuntamento a settimana, con due episodi in onda ogni domenica in prima visione assoluta e in prima serata, fino al 28 novembre: il primo capitolo dell’antologia è composto infatti da 10 episodi, ai quali seguiranno altrettanti nella seconda ed ultima stagione. Tell Me A Story non è stata rinnovata oltre da CBS All Access, che l’ha cancellata nel maggio 2020.