Grey’s Anatomy 18 in Italia è attualmente inedita, ma ancora per poco: il 12 ottobre Disney+ ha annunciato l’arrivo della diciottesima stagione del pluripremiato medical drama nel suo catalogo Star, in esclusiva per il nostro Paese. Ciò vuol dire che per la prima volta la nuova stagione della serie non andrà in onda sui canali Sky e in streaming su NOW, come avvenuto fino all’edizione precedente.

Il debutto di Grey’s Anatomy 18 in Italia è fissato per mercoledì 27 ottobre, quando Disney+ distribuirà la première di stagione trasmessa da ABC lo scorso 30 settembre negli Stati Uniti.

Con l’esclusiva di Grey’s Anatomy 18 in Italia, la piattaforma dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic si è assicurata uno dei titoli più popolari della serialità contemporanea. Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, Grey’s Anatomy è diventata nel tempo il medical drama di prima serata più longevo di sempre, superando di gran lunga la durata di un altro caposaldo del genere medico, E.R. – Medici in Prima Linea.

Con Grey’s Anatomy 18 in Italia gli abbonati a Disney+ potranno vedere i nuovi episodi a stretto giro – circa un mese di distanza -rispetto alla messa in onda americana. Nei nuovi episodi, ambientati in un universo fittizio post-Covid, Meredith Grey è alle prese con una proposta di lavoro pionieristica nel Minnesota, mentre il team di medici del Grey Sloan Memorial prova a rimettere in piedi l’ospedale dopo aver superato l’emergenza pandemica: Richard Webber e Miranda Bailey, a questo scopo, potranno contare sul ritorno del rinomato chirurgo Addison Montgomery, che rientra a Seattle nel terzo episodio lasciando Los Angeles (dove era ambientato lo spin-off incentrato sul suo personaggio, Private Practice).

L’esclusiva di Grey’s Anatomy in Italia su Disney+ è frutto del trasferimento di gran parte dei titoli originali di maggior successo di ABC (emittente controllata da The Walt Disney Company) nel catalogo Star della nuova piattaforma digitale: tra questi non poteva mancare il medical drama creato nel 2005 da Shonda Rhimes e ora sotto la guida creativa di Krista Vernoff, che sta già pensando a come concludere l’incredibile saga di Meredith Grey. Contemporaneamente, dal 25 ottobre, la stagione 17 sarà in onda in chiaro su La7.