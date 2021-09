Grey’s Anatomy 18 sceglie di lasciarsi alle spalle il Covid-19 dopo una stagione tutta incentrata sulla pandemia. Lo farà tenendo il tema solo sullo sfondo, come se l’emergenza fosse ormai alle spalle: in sostanza, con l’inizio della campagna vaccinale nel finale della stagione 17, è iniziata l’uscita dal tunnel, che si realizzerà chiaramente già nella première della stagione 18, al via il 30 settembre su ABC negli Stati Uniti.

Grey’s Anatomy 18: l’ambientazione post-Covid

A confermare che Grey’s Anatomy 18 sarà ambientata in un “universo alternativo post-Covid“ è Richard Flood, interprete del dottor Cormac Hayes, che a TvLine ha dichiarato: “Questa stagione, abbiamo a che fare con un universo alternativo in cui il Covid è stato affrontato e ora non c’è più“. Un grosso sollievo per l’attore non dover più recitare con mascherine e tute anti-Covid, tant’è vero che nel promo della première non si notano più i dispositivi di sicurezza indossati nella scorsa stagione. Questo passaggio ad una Seattle che ha superato il dramma del Covid evidentemente impone alla serie un salto temporale in termini di trama. Lo stesso Flood, parlando della relazione in erba tra Hayes e la protagonista Meredith Grey, ha aggiunto che “all’inizio di questa stagione ci saranno riferimenti a cose che sono successe fuori scena, poi vedrai come sono andate a finire“. Un modo per dire che, con tutta probabilità, sarà passato del tempo diegetico tra il matrimonio di Maggie e Winston che ha chiuso la stagione e la situazione in cui troveremo i medici nella première di Grey’s Anatomy 18. Inoltre, Flood ha aggiunto che il tono e la trama del medical sembrano tornati ai classici ingredienti della serie.

Dal punto di vista della storia, sembra che tutto sia tornato alla normalità in termini di universo di Grey: tutti gli alti e bassi, le storie d’amore e le amicizie, e poi il dramma all’interno dell’ospedale e tutto ciò che ha a che fare con i casi medici da affrontare. Sembra quasi che siamo tornati alla normalità.

Grey’s Anatomy 18 prepara il terreno per Meredith e Hayes

Se da un lato ci saranno Owen e Teddy pronti al matrimonio e dall’altro Amelia e Link in piena crisi, nel mezzo di Grey’s Anatomy 18 ci sono i tentativi di flirt in sospeso tra Meredith Grey e Cormac Hayes. Ritroveremo la protagonista impegnata in una nuova sfida professionale ma anche alle prese coi fantasmi del passato, col ritorno in scena di Kate Burton nei panni di Ellis Grey, mentre il versante sentimentale sembra sempre incerto. Secondo Flood, da parte di Hayes c’è un interesse palese (anche se non sbandierato) per la collega, ma la concretizzazione di questa chimica reciproca potrebbe richiedere molto tempo, perché d’altronde “è Grey’s Anatomy, quindi non sarà semplice“.

Penso che i suoi sentimenti siano evidenti per tutti. Ma per molti versi è piuttosto irlandese. È un tipo di personaggio riservato che non è espansivo con i suoi sentimenti (…) i suoi sentimenti sono probabilmente sotto gli occhi di tutti, anche se non dice le cose a voce alta. (…) Prima che iniziassimo questa stagione, [la showrunner] Krista Vernoff mi ha accennato dove immaginano che vada la storia – non solo per quanto riguarda il personaggio di Ellen, ma una sorta di intera trama per tutta la stagione. Ci saranno molti colpi di scena… molti dossi lungo la strada.

La première di Grey’s Anatomy 18 con un ritorno dal passato

La trama e il promo della première di Grey’s Anatomy 18 preannunciano un ritorno dal passato di Meredith. Tra le guest star annunciate per l’episodio numero 1 della stagione ci sono Kate Burton come Ellis Grey e Peter Gallagher nei panni del Dr. David Hamilton, personaggio legato alla madre di Meredith. Ma nello stesso episodio è atteso anche il ritorno di Abigail Spencer nei panni di Meghan Hunt, la sorella di Owen, per il matrimonio di quest’ultimo con Teddy. La prima apparizione di Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery, invece, è attesa per il terzo episodio.

Ecco la sinossi della première Grey’s Anatomy 18×01, dal titolo beatlesiano Here Comes The Sun.

Mentre la città di Seattle si diverte alla Phoenix Fair che celebra la rinascita della città post-COVID, i medici del Grey Sloan curano un paziente entrato in contatto con fuochi d’artificio illegali. Nel frattempo, Bailey è focalizzata sull’assunzione di nuovi medici, ma ha difficoltà a trovare opzioni praticabili. Owen e Teddy tentano di fare il passo successivo nel loro fidanzamento, e Meredith ha una sorprendente opportunità quando incontra un dinamico dottore che fa parte del passato di sua madre.

Grey’s Anatomy 18 e il crossover con Station 19 5

Per l’ennesima volta, la première di stagione del medical drama è un crossover con lo spin-off Station 19, giunto alla quinta stagione. Ecco il promo dell’evento del 30 settembre su ABC (la programmazione italiana delle due serie non è ancora stata annunciata).