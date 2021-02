Debutta oggi in Italia Disney+ Star, sesto brand della piattaforma di Topolino (accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic). Il 23 febbraio, gli abbonati potranno vedere ben oltre 400 film e 6.000 episodi di serie tv, mentre il prossimo anno sono attese le produzioni italiane (tra cui la quarta stagione di Boris e la serie basata sul film Le fate ignoranti).

Tra i titoli nuovi proposti in esclusiva su Disney+ Star c’è Big Sky, thriller imperdibile creato da David E. Kelley (Big Little Lies e The Undoing); Love, Victor, spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us); la sitcom animata Solar Opposites, dai creatori di Rick & Morty; la serie drama Helstrom e Godfather of Harlem, quest’ultima con protagonista Forest Whitaker.

Come funziona Disney+ Star

Disney+ Star è parte integrante dell’abbonamento a Disney+. I contenuti presenti su questa piattaforma, però, sono indirizzati a un pubblico adulto, motivo per cui è stato introdotto il parental control suddiviso per fasce d’età con un pin. In questo modo, ogni contenuto sarà garantito in piena sicurezza.

Quanto costa Disney+ Star

Con l’arrivo del nuovo brand, aumenta anche il prezzo dell’abbonamento. Dai 6,99€ al mese o 69,99€ all’anno proposti inizialmente, si passa a 8,99€ al mese o 89,90€ all’anno, a seconda dell’offerta che si decide di sottoscrivere. Non è possibile attivare Disney+ senza l’aggiunta del brand Star, poiché è entrato a far parte della piattaforma dal 23 febbraio 2021.

Il catalogo di Disney+ Star

Gli abbonati potranno vedere in streaming serie tv del gruppo ABC, FOX e FX. Ecco la lista:

24 (2001); 24: Live Another Day; 24: Legacy; 9-1-1; La vita Secondo Jim; Alias; American Dad; Atlanta; Blackish; Big Sky (Star Original); Bones; Brothers & Sisters; Buffy l’ammazzavampiri; Burn Notice; Castle; The Cleveland Show; Cougar Town; Desperate Housewives; Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills; I Griffin; Feud; Flashforward; The Gifted; Glee; Godfather of Harlem (Star Original); Grey’s Anatomy; Helstrom (Star Original); High Fidelity; Homeland; How I Met Your Mother; Il lato oscuro dell’Europa; Lance; Lost; Love, Victor (Star Original); Marte; Modern Family; O.J.: Made in America; Perception; Prison Break; Resurrection; Revenge; Scandal; Scream Queens; Scrubs; Sleepy Hollow; Solar Opposites (Star Original); Station 19; The Strain; Terra Nova; Terriers; The Americans; Ugly Betty; X-Files.

È altrettanto lunga anche la lista di film, tra cui vi segnaliamo:

Braveheart – Cuore Impavido; Tre manifesti a Ebbing, Missouri; Alien; Pretty Woman; 58 minuti per morire – Die Harder; Il Diavolo veste Prada; Moulin Rouge! e Titanic.