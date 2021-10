Grey’s Anatomy 18×01 aveva annunciato un ritorno dal passato di Meredith e la sorpresa si è rivelata davvero inattesa, per quanto non apprezzata da tutti. A giudicare dalle reazioni sui canali social del pubblico americano, la trovata non suscita entusiasmo unanime, ma di sicuro spariglierà le carte in questa stagione.

Attenzione Spoiler!

Grey’s Anatomy 18×01 ha messo in scena un incontro casuale tra la protagonista e un suo vecchio flirt mai consumato, quello col trapiantologo Nick Marsh. Si tratta di Scott Speedman, una delle guest star più apprezzate in Grey’s Anatomy 14. Ora l’attore torna da volto regolare (e non annunciato) per la stagione 18. Meredith lo ritrova durante un viaggio in Minnesota, quando viene invitata dal neurochirurgo David Hamilton (interpretato dalla nuova guest star ricorrente Peter Gallagher) a partecipare all’inaugurazione di una biblioteca di ricerca intitolata alla memoria di sua madre.

Nella première Grey’s Anatomy 18×01 gli sceneggiatori sembrano aver gettato un seme per una potenziale relazione tra Meredith Grey e Nick Marsh, con un drink in un hotel che segna di fatto il loro primo appuntamento. Paradossalmente, la Grey ha fatto prima a ritrovare il collega che aveva perso di vista per anni anziché trovare tempo e modo di rispondere all’invito per un drink di Cormac Hayes, il nuovo chirurgo pediatrico del Grey Sloan Memorial Hospital che le ronza intorno da un paio di stagioni.

Dunque Grey’s Anatomy 18×01 ha giocato la carta di Scott Speedman come famigerato “ritorno di qualcuno del passato di Meredith“ annunciato dal promo per la première di stagione. Eppure molti telespettatori hanno invaso i canali social della serie con commenti di disappunto, sostenendo di non ricordarsi nemmeno del personaggio: Nick Marsh era apparso in un solo episodio, come medico trapiantologo che a sua volta aveva subito un trapianto di rene: svenuto mentre era in visita in ospedale per recuperare un fegato per un suo paziente, era stato curato da Meredith, che aveva scoperto un coagulo potenzialmente letale, poi rimosso chirurgicamente salvando il rene di Nick e probabilmente la sua stessa vita. In quell’occasione i due avevano scambiato conversazioni molto profonde sulle loro vite e le loro aspirazioni, risultando chiaramente interessati l’uno all’altra.

Grey’s Anatomy 18×01 è il primo di una serie di episodi in cui Scott Speedman apparirà come Nick Marsh in questa stagione, diventando di fatto un rivale in amore per il personaggio Cormac Hayes interpretato da Richard Flood. Il suo ritorno dopo l’apprezzatissima partecipazione da guest star nella stagione 14 – e la delusione per il suo mancato ritorno nella stagione 15 – è certamente anche un modo per rinvigorire Grey’s Anatomy dopo l’uscita di tanti personaggi regolari della serie nella scorsa stagione, che da sola ha perso Jesse Williams, Greg Germann e Giacomo Gianniotti.

Dopo l’apparizione di Speedman in Grey’s Anatomy 18×01 la showrunner Krista Vernoff ha affermato di aver provato più volte in questi anni a riportare l’attore nella serie, vista la chimica che aveva notato tra i due attori nell’unico episodio in cui erano stati in scena insieme. Ci è riuscita solo all’ennesimo tentativo quest’estate, quando l’attore ha dato la sua disponibilità a tornare come volto regolare e così la showrunner ha “pianificato la stagione di conseguenza“, ma per ora non si sbottona su cosa accadrà tra i due personaggi.