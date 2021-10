Non c’è pace per Grey’s Anatomy 17 su La7: la programmazione della penultima stagione della serie in prima visione in chiaro slitta ancora nel palinsesto della rete, ora rimandata a novembre.

Il debutto di Grey’s Anatomy 17 su La7 era inizialmente previsto ai primi di ottobre, ma la programmazione di vari speciali in diretta per le elezioni amministrative e i ballottaggi nei grandi comuni ha imposto di rimandare l’inizio della nuova stagione del medical drama al 25 ottobre. Anche quest’ultimo appuntamento è poi saltato, probabilmente per lasciare ampio spazio a Otto e Mezzo, che questo lunedì trasmetterà una speciale intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e alla star Bruce Springsteen. La puntata sarà seguita dal thriller The Interpreter di Sydney Pollack, con Nicole Kidman e Sean Penn.

Grey’s Anatomy 17 su La7 non debutterà prima di novembre, coi primi tre episodi della stagione dedicata al Covid. Salvo ulteriori cambi di programmazione dell’ultimo minuto, il più recente spot della rete annuncia il debutto per lunedì 1° novembre in prima serata e in prima visione in chiaro dopo l’anteprima esclusiva su Sky nella scorsa stagione. La programmazione proseguirà poi dall’8 novembre con due episodi a sera.

Mentre Grey’s Anatomy 17 su La7 andrà in onda con un appuntamento ogni lunedì, la stagione 18 sarà trasmessa soltanto dalla piattaforma Disney+, con un episodio rilasciato ogni settimana a partire dal 28 ottobre. Il più recente capitolo della serie creata da Shonda Rhimes, che ha debuttato il 30 settembre su ABC negli Stati Uniti, sarà disponibile in esclusiva nel catalogo Star del servizio streaming di Disney e non andrà più in onda sui canali Sky e su NOW, che perdono così un pezzo importantissimo della loro offerta di contenuti.

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 17 su La7 in onda da lunedì 1° novembre alle 21.15, subito dopo Otto e Mezzo.