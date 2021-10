L’arrivo di Addison in Grey’s Anatomy 18×03 è nel segno della nostalgia per il suo primissimo ingresso in scena: anticipato dal promo dell’episodio, il ritorno della rossa più amata di Seattle impersonata da Kate Walsh sarà l’evento che catalizzerà l’attenzione degli specializzandi e non solo.

Il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18×03, nell’episodio dal titolo Hotter Than Hell come la canzone di Dua Lipa, non potrà fare a meno di ammiccare al pubblico storico della serie. La prima frase che la dottoressa pronuncerà in ospedale di fronte alla classe di Richard Webber è infatti un omaggio al suo iconico ingresso in scena nel finale della prima stagione, quando si presentò a Meredith davanti a Derek così: “Salve, sono Addison Shepherd, e tu devi essere quella che va a letto con mio marito“.

Addison in Grey’s Anatomy 18×03 ride della sua stessa entrata clamorosa quando si rivolge agli specializzandi così: “Sono la dottoressa Addison Montgomery, e voi dovete essere il gruppo che sta rovinando il programma” (in inglese il termine usato è screw, adattato ad entrambe le frasi).

Il promo dedicato a Addison in Grey’s Anatomy 18×03 contiene anche uno sneak peak dal prossimo episodio: quando Addison è in sala operatoria per un trapianto molto delicato e atteso da tempo dalla paziente, si verificherà un problema di corrente in ospedale, con Richard preoccupato di interrompere al più presto l’operazione. Addison non intende richiudere la paziente e invoca l’intervento di Meredith Grey: come rivelato dalle foto promozionali dell’episodio, le due si ritroveranno di nuovo insieme allo stesso tavolo operatorio. Ecco la trama e le foto di scena.

La dottoressa Addison Forbes Montgomery ritorna e onora le sale del Grey Sloan con la sua esperienza e competenza mentre cerca di aiutare Richard a insegnare alla nuova classe di specializzandi; Meredith ha una decisione da prendere; Link si confida con Teddy.

















@ABC

Questo il primo sguardo a Addison in Grey’s Anatomy 18×03 nel promo di Hotter Than Hell: lo stesso titolo dell’episodio è una citazione che richiama il soprannome di Montgomery nel medical drama, visto che il primo verso della canzone di Dua Lipa è He calls me the devil (“Lui mi chiama il diavolo“), proprio come Derek era solito appellare la sua ex moglie nelle prime stagioni. Il terzo episodio della stagione 18 sarà solo il primo di una serie per Kate Walsh, che torna come volto ricorrente di una stagione potenzialmente conclusiva.