Nessuno sa come finirà Grey’s Anatomy, ma la showrunner Krista Vernoff ci sta già pensando, nonostante la stagione 18 sia solo all’inizio. Dopo quasi vent’anni di tv, è necessario avere uno sguardo ampio sull’orizzonte del format e ipotizzare che ogni nuova stagione possa essere l’ultima. D’altronde la protagonista Ellen Pompeo ha già dichiarato più volte che la fine è vicina, che non prende la decisione alla leggera in quanto il format dà lavoro a molte persone in una produzione enorme, ma che non si potrà continuare ancora per molto, pena la perdita di qualità dello show (dato di fatto già ampiamente costatato dal pubblico).

Quando o come finirà Grey’s Anatomy resta ancora un’incognita, ma Krista Vernoff è preparata all’idea di chiuderla da un momento all’altro: già per la stagione 17 aveva scritto un finale che potesse fungere da epilogo anche per l’intera serie, nell’incertezza di un rinnovo che arrivò solo in tarda primavera. Ora la storia si ripete, con nuove idee su un potenziale ultimo episodio.

La Vernoff ragiona su come finirà Grey’s Anatomy, pur non avendo ancora la certezza di quando il medical drama lascerà ABC. Ne ha parlato al podcast di At Home with the Creative Coalition, secondo quanto riportato da People: la showrunner storica di Grey’s Anatomy – tornata in sella per la stagione 14 dopo aver lasciato la produzione nel 2011 – ha dichiarato che le sue idee su un potenziale finale di serie cambiano continuamente, ma ha già dei progetti in mente per il grande addio, che ovviamente andranno condivisi con la creatrice della serie Shonda Rhimes.

Ho qualcosa che mi frulla in mente. Con cambiamenti fluttuanti. Ho avuto alcune idee che emergevano durante le prime sette stagioni: ero solita proporre cose a Shonda e lei diceva, ‘Questa è un’idea per l’ottava stagione’. Significa: ‘questa è l’idea dell’ultima stagione dello show’. E ora, dopo che abbiamo fatto esplodere l’ottava stagione, siamo nella stagione 18. Quindi l’idea di dove i personaggi andranno a finire cambia ogni anno. Ogni anno, non so mai se sto scrivendo l’ultima stagione dello show, letteralmente. Ogni anno permeo nuove idee. Se la finissimo quest’anno, quale sarebbe?

Come finirà Grey’s Anatomy resta ormai l’unica grande curiosità rimasta al pubblico storico della serie, che ha già visto il medical drama cambiare pelle più volte, alla sesta stagione con l’arrivo di nuovi specializzandi, all’ottava con l’incidente aereo, alla decima con l’addio di Cristina e all’undicesima con quello di Derek, alla diciassettesima con il racconto del Covid e da ultimo alla diciottesima con un potenziale allontanamento di Meredith da Seattle. Non resta ormai che accompagnare questo format storico, diventato il medical drama di prima serata più lungo della tv, alla sua naturale conclusione.