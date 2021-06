Il 18 giugno il liceo di Las Encinas riapre le porte per un nuovo anno scolastico con Elite 4: la nuova stagione del mistery drama adolescenziale di Netflix creato da Carlos Montero (Il Caos Dopo di Te) debutterà al termine di una settimana caratterizzata dall’uscita di 4 spin-off, intitolati Elite: Short Stories.

Elite 4 accoglie nel cast, per il reparto giovanile, le new entry Carla Díaz, Manu Ríos, Martina Cariddi e Pol Granch: i loro personaggi entreranno subito in conflitto con gli studenti veterani, tra rivalità e conflitti nell’ambito di un rinnovamento radicale dell’istituto scolastico. Presentando Elite 4 alla stampa, lo showrunner Carlos Montero ha sottolineato come la sfida di questa nuova stagione, da sceneggiatore, sia stata proprio la ricerca di un “equilibrio tra i nuovi e i veterani“, laddove “i nuovi sono entrati con forza ma senza fagocitare gli altri e viceversa“. Lo sceneggiatore ha elogiato il lavoro delle new entry perché “i loro personaggi sono molto difficili, hanno guardato nell’abisso, ci si potevano avvicinare solo osando e hanno osato“.

Il radicale rinnovamento del cast di Elite 4, ampiamente annunciato, non è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, ma non è stato nemmeno semplice per gli attori subentrati in una produzione già rodata: “Hanno fatto molta fatica perché sono arrivati ​​al fianco di attori e personaggi consolidati“, ha sottolineato Montero, che però ci ha tenuto a sottolineare come i tanti addii alla serie al termine della terza stagione non siano da addebitare alle scelte dei produttori. “Noi non abbiamo licenziato nessuno, se ne sono andati loro“, ha risposto con forza il creatore a chi ha chiesto una replica alle proteste del pubblico.

Elite 4 sarà dunque una stagione di rinnovamento per la serie. E probabilmente un banco di prova per il futuro del format, visto che un cambiamento ciclico nel cast può rappresentare un meccanismo di garanzia della sua prosecuzione, con nuovi personaggi e nuove storie. D’altronde Montero non ha mai fatto mistero di avere progetti a lungo termine per Elite, immaginandola come una sorta di Grey’s Anatomy di Netflix. Ancora una volta, presentando Elite 4, ha ribadito questa sua intenzione: “Questa è la quarta stagione e molte altre ci aspettano“. Dunque non solo la quinta, già in produzione, ma anche altre stagioni sono nell’orizzonte della serie.