In produzione con la quarta e già rinnovata per una quinta, le stagioni di Elite potrebbero essere molte più di quante normalmente si potrebbe auspicare. Il suo creatore Carlos Montero, produttore esecutivo insieme a Dario Madrona, è deciso a dare un ampio respiro alla serie thriller ambientata a Las Encinas, per cui non sembra avere crisi d’ispirazione.

La quarta delle stagioni di Elite, attualmente in fase di riprese a Madrid, avrà un cast in gran parte rinnovato, dopo che gli alunni protagonisti delle prime tre si sono diplomati nell’ultimo finale e quindi sono destinati ad uscire di scena. Il fatto di avere un ricambio continuo dovuto all’ambientazione liceale potrebbe fornire agli sceneggiatori il pretesto per creare sempre nuove stagioni di Elite, puntando su personaggi rinnovati che creerebbero nuove dinamiche.

Il successo del thriller/teen drama spagnolo su Netflix, sulla scia di altre produzioni in lingua spagnola come La Casa di Carta e Le Ragazze del Centralino, ha spinto la piattaforma a mettere in cantiere 5 stagioni di Elite in pochi anni. E il suo creatore Carlos Montero, parlando al magazine spagnolo FormulaTv, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di concludere la serie nel futuro prossimo. Dipendesse da lui, farebbe qualcosa come 20 stagioni di Elite.

La quarta attualmente in lavorazione, peraltro, non è una stagione di passaggio dopo il cambio radicale del cast, ma un capitolo ricco di trama, spiega Montero.

Non è una stagione di transizione, andiamo a pieno carico. È una stagione con molta sostanza. Abbiamo raggiunto un ottimo equilibrio tra la forza portata dai nuovi volti e il cast originale. Per quanto riguarda la scrittura è stato molto difficile raggiungerlo, perché a volte lo squilibrio c’era, ma è una stagione molto potente che dimostra che ‘Elite’ è molto viva. Voglio fare venti stagioni di ‘Elite’. Voglio andare in pensione con ‘Elite’.

Che il numero di stagioni di Elite auspicato da Montero sia un’iperbole è quasi certo, ma è anche vero che quando Netflix trova una serie a basso costo che fa grandi numeri è difficile che la lasci andare molto presto, a meno che non lo richieda necessariamente la trama come nel caso de La Casa di Carta.