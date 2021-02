Il rinnovo di Elite 5 era già dato per scontato da tempo, ma ora Netflix ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione del nuovo capitolo del suo teen drama/mistery spagnolo, ancor prima del debutto della quarta stagione.

Insieme all’annuncio del rinnovo di Elite 5 arrivano anche le prime notizie sul cast: la nuova stagione includerà l’attrice argentina Valentina Zenere (già vista in un piccolo ruolo ne Le Ragazze del Centralino, la prima serie originale spagnola di Netflix) e l’attore brasiliano André Lamoglia.

Netflix ha annunciato l’avvio della produzione di Elite 5 come fosse un regalo, facendolo “scartare” in un video apparso sui social dalle attrici Georgina Amoros (interprete del personaggio di Cayetana Grajera) e la new entry della quarta stagione ancora inedita Carla Diaz. In un altro video sono Martina Cariddi e Claudia Salas a festeggiare l’arrivo di Elite 5 decorando una torta.

Ambientata nel prestigioso liceo di Las Encinas, Elite 5 continuerà a raccontare le vicende di studenti appartenenti a famiglie e classi sociali molto diverse, con inevitabili scontri, invidie, ripicche, amori e passioni, amicizie e tradimenti. E con un morto che ci scappa ad ogni stagione.

La conferma di Elite 5 era già data per certa la scorsa primavera, quando le testate specializzate spagnole diedero la notizia del rinnovo della quarta stagione e di una quinta già nelle intenzioni degli showrunner. Carlos Montero, ideatore del format nonché sceneggiatore di alcuni episodi, ha dichiarato che la serie potrebbe continuare potenzialmente all’infinito, vista l’ambientazione scolastica che permette di rinnovare il cast ogni volta che una classe si diploma e lascia il liceo. La quarta stagione, infatti, vedrà un ricambio radicale del cast dopo che molti dei personaggi delle prime tre hanno terminato il ciclo di studi (o sono morti, in alcuni casi). Montero ha recentemente diretto e prodotto un altro successo Netflix, la miniserie Il Caos dopo di Te tratta dal suo omonimo romanzo, ma a differenza di quest’ultima serie concepita in un’unica stagione ritiene che Elite possa andare avanti per molti anni, diventando un brand della piattaforma streaming, la Grey’s Anatomy di Netflix.

Attesa entro la primavera, la premiere della stagione 4 non è stata ancora annunciata nonostante Elite 5 sia già in cantiere. Le riprese di Elite 4, andate a vanti a singhiozzo a causa della pandemia, sono terminate alla fine del 2020.