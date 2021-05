Le prime immagini di Elite: Short Stories svelano le trame degli spin-off di Elite, che faranno da anteprima alla premiere della quarta stagione in arrivo su Netflix il 18 giugno. Il nuovo progetto dei creatori della serie Carlos Montero e Darío Madrona si compone di quattro puntate, ciascuna composta da 3 brevi episodi, che usciranno una al giorno da lunedì 14 a giovedì 17 giugno in vista del debutto della stagione 4.

Il thriller/teen drama spagnolo di Netflix amplia il suo universo narrativo con Elite: Short Stories, brevi racconti ambientati durante l’estate, prima che il gruppo di studenti protagonisti della serie torni tra i banchi per il nuovo anno scolastico in Elite 4. Un modo per esplorare un periodo di tempo che, solitamente, non trova spazio in molte serie, soprattutto quelle dall’ambientazione scolastica.

Alcuni brevi teaser diffusi da Netflix anticipano il contenuto di Elite: Short Stories, svelando i personaggi protagonisti di queste storie estive: il primo episodio, ad esempio, vedrà Guzmán, Caye e Rebe sotto l’influenza di funghi allucinogeni durante una notte di festa.

Nel secondo episodio di Elite: Short Stories, invece, ci sarà un gradito ritorno, quello di Mina El Hammani nei panni di Nadia, per esplorare il suo attuale rapporto con Guzmán messo alla prova dalla distanza oceanica che li separa: la studentessa si è recata negli Stati Uniti per studiare all’università alla fine della terza stagione, uscendo di scena per non fare più ritorno nella quarta. Mina El Hammani è una dei tanti attori che non saranno in Elite 4, dopo un grosso ricambio del cast che vedrà nuovi studenti entrare a Las Encinas in seguito all’uscita di diversi personaggi che hanno raggiunto il diploma.

Il terzo episodio di Elite: Short Stories ha come protagonisti Omar, Ander e Alexis, il ragazzo che ha supportato Ander mentre affrontava la sua diagnosi di cancro e non vuole abbandonarlo ora che la guarigione sembra vicina.

Le storie di Elite: Short Stories sono tratte da trame che gli autori avevano sviluppato ma scartato nell’economia della serie principale: ora trovano spazio in singoli episodi che aprirarnno la strada al ritorno di Elite, il 18 giugno con 8 nuovi episodi.