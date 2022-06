Ci sono ancora molte stagioni di Elite nei piani di Netflix e del suo showrunner Carlos Montero, convinto di poter arrivare almeno a quota dieci capitoli del suo teen drama tra vizi e delitti. D’altronde lo scrittore e produttore spagnolo aveva già dichiarato in passato di volerne fare la Grey’s Anatomy di Netflix, rinnovandola col passare degli anni attraverso i cambiamenti nel cast, ma mantenendo la stessa formula narrativa. E a quanto pare non ha cambiato idea nemmeno a fronte delle critiche, anche atroci, ricevute dalla stagione 5 sbarcata su Netflix questa primavera.

Le cinque stagioni di Elite prodotte finora, con una sesta in fase di riprese, dovrebbero rappresentare dunque solo la metà della corsa. Il co-creatore di Elite, Carlos Montero, è ottimista circa il futuro del suo show: “Abbiamo le nostre menti puntate su una settima stagione, un’ottava e una nona. Sì sì. Minimo dieci. Siamo sempre in anticipo sulla scrittura (…) Abbiamo creato un universo molto potente che funziona da solo“, ha spiegato in un’intervista a fotogramas.es. Anche Verónica Fernández di Netflix Spagna è convinta che la serie abbia destino roseo che l’attende: “Ha un grande futuro, non ci sono segni di esaurimento” ha specificato.

Eppure tra tutte le stagioni di Elite la più recente è parsa anche la meno convincente. La serie inizia a soffrire proprio di quel logoramento evidente che i produttori negano con forza: infatti Elite 5 è stata accolta con non poche riserve, anche dal pubblico che l’ha commentata sui social network notando come ormai il meccanismo di fondo della storia abbia fatto il suo tempo e sia diventato una mera iterazione delle stesse storie con altri personaggi. Per non parlare, poi, del modo offensivo con cui la stagione ha trattato il tema della violenza sessuale, attirandosi molte sonore bocciature.

Quante stagioni di Elite arriveranno su Netflix nei prossimi anni resta, come per tutti i format della piattaforma, una questione di numeri: lo streamer non si farà certo scrupoli a chiudere il format ai primi segni di perdita di appeal sul pubblico, come avvenuto con altre più blasonate e apprezzate serie nel corso di questi anni. A favore della longevità di Elite, però, giocano sicuramente il basso costo della produzione e la platea giovanile che è capace di attirare e trattenere.

