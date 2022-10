Omar Ayuso torna in Elite 7, per la gioia del pubblico: l’attore farà nuovamente parte del cast della serie spagnola dopo essere stato assente nella sesta stagione. Ayuso tornerà in scena nella settima stagione recentemente ufficializzata da Netflix, ma non si tratta della sola novità per quanto riguarda il cast del teen drama.

Elite 7 accoglierà anche Maribel Verdú: vincitrice di due premi Goya, i riconoscimenti cinematografici più prestigiosi in Spagna, apparsa di recente nel film Raymond & Ray accanto a Ethan Hawke ed Ewan McGregor, si unisce all’ensamble della serie Netflix in un personaggio di cui non sono ancora stati svelati i dettagli. Le sue interpretazioni più note e apprezzate sono quelle in Anche tua madre di Alfonso Cuarón e Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, ma non sono mancate serie tv come Now & Then di Apple TV+.

Il cast di Elite 7 è completato dalla new entry Alejandro Albarracín, visto di recente in L’innocente, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov e Iván Mendes. Inoltre, è stato annunciato il ritorno di Nadia Al Saidi, interprete di Sonia nella sesta stagione. Creata da Carlos Montero e Jaime Vaca, la nuova stagione di Elite 7 entrerà in produzione nelle prossime settimane: gli episodi saranno diretti da Lino Escalera, Menna Fité, Roger Gual e Ana Vázquez.

Ecco la clip che annuncia le new entry di Elite 7.

