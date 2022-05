Il Silenzio è la nuova scommessa di Netflix in lingua spagnola. La serie era stata annunciata nell’ottobre scorso e solo a maggio 2022 la produzione, che è curata da Alea Media, è partita con l’inizio delle riprese.

Il Silenzio è un thriller creato e scritto da Aitor Gabilondo, che ha già firmato la controversa serie Patria per HBO, adattando l’omonimo romanzo di Fernando Aramburu. In questo caso il produttore e sceneggiatore ha preannunciato un progetto, composto da sei episodi, sul genere del thriller psicologico, che indaga “sui mostri che generano silenzi e parole non dette“. In particolare Il Silenzio è imperniata sulla “personalità di un giovane uomo inspiegabilmente violento e l’approccio sconsiderato di uno psicologo alla mente di un giovane stanco di essere guardato dall’esterno“.

Il giovane protagonista de Il Silenzio ha il volto di una star della tv spagnola, Arón Piper, già visto in Elite e Il Caos Dopo di Te, due serie di Carlos Montero entrambe disponibili su Netflix.

Ne Il Silenzio Piper interpreterà Sergio Ciscar, un giovane che viene rilasciato dal carcere dopo aver scontato una condanna a sei anni per aver ucciso i suoi genitori quando era minorenne. Durante la sua detenzione, si è sempre rifiutato di collaborare con la legge, il che lo rende un mistero assoluto e un potenziale pericolo al suo rientro in società. Pertanto, un team di psichiatri, guidato da Ana Dussuel, dovrà portare a termine la difficile missione di scavare nella mente di Sergio, osservandolo in ogni momento per capire se rischia di nuovo di macchiarsi le mani di sangue.

Il cast de Il Silenzio è completato da Almudena Amor, Cristina Kovani, Aitor Luna (già ne Gli Eredi della Terra), Ramiro Blas (il temibile Sandoval di Vis a Vis, visto anche ne El Internado: Las Cumbres), Aria Bedmar (già ne El Cid) e Mikel Losada. L’uscita della serie su Netflix è attesa per il 2023.

