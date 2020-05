Addio al cast di Elite, svelati i cinque attori che non saranno nella quarta stagione (video)

Dopo settimane di speculazioni, è ufficiale l’addio al cast di Elite di almeno cinque protagonisti in vista della quarta stagione attualmente in fase di sviluppo.

Con la terza, infatti, si è chiuso un ciclo, non solo quello degli omicidi inaugurato dalla morte di Marina nella prima stagione, ma anche quello scolastico per gli studenti del prestigioso liceo de Las Encinas.

I protagonisti si sono diplomati e hanno preso la loro strada, perlopiù decidendo di andare a studiare all’estero, e un nuovo gruppo di studenti diventerà protagonista di Elite 4, che avrà dunque un cast in gran parte rinnovato.

Non sono ancora stati annunciati i nuovi volti della serie, ma cinque protagonisti hanno confermato la loro dipartita in un video pubblicato sul profilo Instagram di Netflix. Si tratta di Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) e Mina El Hammani (Nadia), che certamente non faranno parte di Elite 4.

D’altronde il loro addio era abbastanza prevedibile sulla base del finale della terza stagione: Carla ha scelto di andare a studiare all’estero per allontanarsi dalla sua famiglia, delegando a Valerio la gestione delle cantine di cui era appena diventata proprietaria, così come Lu e Nadia hanno ricevuto una borsa di studio per proseguire gli studi universitari a New York.

“Dico a Carla che è una bella ragazza, una donna incredibile” ha dichiarato Ester Expósito nel video di commiato al suo personaggio. “Continua così, cercate di trovare la tua strada perché il potenziale c’è“, afferma Jorge López sul futuro del suo Valerio, mentre Mina El Hammani augura alla sua Nadia di trovare finalmente la vera felicità. “Grazie con tutto il cuore per averci accolto come una famiglia“, è l’addio di Danna Paola. Tutti hanno fatto fatica a trattenere la commozione nel loro ultimo giorno di set.

Ora l’attesa è tutta per il momento in cui Netflix Spagna e Zeta Studios, produttori della serie, riveleranno il nuovo cast di Elite 4, intorno al quale finora si rincorrono solo rumors non ufficiali. Il teen drama/mistery è già stato rinnovato anche per una quinta stagione.