Elite 4 e 5 avranno un cast totalmente rinnovato?

Con le stagioni di Elite 4 e 5 già confermate, Netflix potrebbe prevedere un cambio radicale del cast della serie, segnando uno spartiacque rispetto alle prime tre stagioni.

Il terzo capitolo del teen drama/thriller ambientato nell’esclusivo liceo de Las Encinas, in arrivo a marzo nel catalogo della piattaforma, potrebbe essere l’ultimo con il cast che ha animato la serie finora.

A riportare l’indiscrezione sono diverse testate spagnole, secondo cui Elite 4 e 5 saranno due capitoli completamente rinnovati della serie, un po’ come avvenuto per la terza stagione di The Crown, altra produzione originale Netflix. In questo caso, però, non si tratta di far invecchiare i personaggi sostituendo gli attori giovani con altri più adulti che li impersonino, ma di cambiare l’intera classe degli studenti protagonisti della trama.

D’altronde è abbastanza normale che, mantenendo l’ambientazione liceale della serie, gli studenti che diventano maturandi vengano poi sostituiti con dei nuovi allievi con un naturale ricambio di volti.

Gli showrunner Carlos Montero e Darío Madrona starebbero pensando all’introduzione di nuova generazione di studenti: nuovi attori dovrebbero dunque sostituire Ester Espósito, Mueluel Bernadeau, Danna Paola e gli altri che hanno trovato in questa serie un trampolino di lancio per la loro carriera su scala internazionale.

Come ricorda Vertele, già Jorge López aveva annunciato il suo addio al cast di Elite nella quarta stagione, perché intenzionato a non mantenere lo stesso ruolo troppo a lungo, limitandosi al massimo a restare per poche stagioni su uno stesso progetto. Con lui, a quanto pare, andranno via anche gli altri volti del cast per lasciare spazio a nuovi giovani interpreti. Addio dunque a Miguel Bernardeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Arón Piper (Ander), Itzan Escamilla (Samuel), Ester Expósito (Carla), Omar Ayuso (Omar), Mina El Hammani (Nadia), Georgina Amorós (Cayetana), Álvaro Rico (Polo), Jorge López (Valerio) e Claudia Salas (Rebeca). E chissà se invece resteranno Sergio Momo e Leïti Sène, le due new entry annunciate per la terza stagione della serie, che interpreteranno rispettivamente Yeray e Malik.

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo di Elite 4 e 5,ma sembra davvero solo una questione di tempo: a marzo usciranno gli 8 episodi della terza stagione, anche se non c’è ancora una data per il debutto, e presumibilmente un mese dopo arriverà la conferma del rinnovo, che è comunque già dato per certo dalla stampa spagnola. Come sempre per le sue produzioni originali, Netflix rinnoverà Elite per due stagioni, prodotte senza soluzione di continuità e rilasciate sulla piattaforma a distanza di meno di un anno l’una dall’altra. Le riprese delle due nuove stagioni con il cast rinnovato dovrebbero iniziare già da marzo.

Elite è diventato in pochi mesi uno dei titoli più popolari di Netflix, soprattutto dai giovanissimi, e fa parte anche di un progetto editoriale che riguarda altre serie in lingua spagnola della piattaforma, La Casa di Carta e La Casa de Las Flores.