Elite 6 arriva su Netflix prima di quanto si potrebbe immaginare: lo streamer ha annunciato la data d’uscita della nuova stagione del teen drama spagnolo, che esordirà nel catalogo già quest’autunno.

Elite 6 sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo già dal 18 novembre 2021, appena sette mesi dopo il lancio del quinto capitolo della serie, avvenuto la scorsa primavera.

L’uscita di Elite 6 è stata annunciata in un primo teaser (ad alto tasso erotico) della nuova stagione, in cui compaiono gli attori veterani della serie tra cui Manu Ríos, Carla Díaz e Martina Cariddi, ma anche diverse new entry. Nella clip si intravedono Ander Puig, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Carmen Arrufat e Álex Pastrana. Tornano in Elite 6 anche André Lamoglia, Valentina Zenere e Adam Nourou, mentre sembrano destinati a lasciare il cast Georgina Amorós, Claudia Salas e Pol Granch, come molti altri volti che in questi anni sono usciti di scena per lasciare spazio a studenti sempre nuovi nel liceo Las Encinas in cui è ambientata la trama.

Ecco il primo teaser di Elite 6, che ne annuncia il debutto il prossimo 18 novembre, e la trama dei nuovi episodi, che prefigura un maggiore coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione e nella direzione della scuola.

Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta il nuovo corso cercando di ripulire la sua immagine e coprendo i disastri passati. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, violenza di genere o fobia LGBTI sono solo alcuni dei gravi problemi che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione accademica in questa stagione. Se chi la dirige non è seriamente coinvolto nella ricerca di soluzioni, dovranno essere gli studenti stessi a prenderne le redini.

