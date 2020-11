Le anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17, in onda il 12 novembre su ABC negli Stati Uniti, raccontano il tentativo della serie medical più longeva della televisione di uniformarsi il più possibile alla realtà. La première speciale di due ore, che seguirà un episodio di Station 19 a cui è narrativamente collegata, vedrà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital alle prese con l’emergenza Covid che stravolge il loro lavoro e li mette duramente alla prova.

Ma da quanto sappiamo dalle anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17, la narrazione di questa stagione sarà suddivisa in due linee temporali, quella che si svolge nel presente è chiaramente informata dalla pandemia da Coronavirus, come mostrano anche le foto promozionali degli episodi. Ma ci saranno anche dei flashback che mostreranno cosa è successo subito dopo il finale della sedicesima stagione, che aveva lasciato diversi conti in sospeso.

Queste le anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 contenute nelle trame della prèmière del 12 novembre. Entrambi sono diretti dalla produttrice esecutiva della serie Debbie Allen, che interpreta il ruolo di Catherine Fox.

17×01 – All Tomorrow’s Parties. Nel bel mezzo dei primi giorni della pandemia da COVID-19, il Grey Sloan Memorial e le vite dei suoi chirurghi sono state sconvolte. La première della stagione 17 riprende un mese dopo l’inizio della pandemia, e serve l’aiuto di tutti quando Meredith, Bailey e il resto dei dottori Grey Sloan si trovano in prima linea in una nuova era. Nel frattempo, un incendio scoppiato involontariamente ha costretto i soccorritori della Stazione 19 a portare i pazienti in ospedale.

17×02 – The Center Won’t Hold. Bailey si ritrova nel bel mezzo di una discussione con le famiglie dei pazienti in attesa di notizie sui loro figli che sono rimasti feriti in un incendio. Winston sorprende Maggie e Amelia e Link cercano di divertirsi come nuovi genitori. Teddy scopre che i suoi colleghi sanno più di quanto le potrebbe piacere sui suoi problemi di coppia con Owen, e Richard e Koracick hanno uno scontro.



Ma c’è molto di più da sapere sulle anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17: dalle dichiarazioni della showrunner Krista Vernoff e degli altri attori sappiamo infatti che in questa stagione ci saranno diversi personaggi alle prese con scelte importanti. Teddy e Owen dovranno affrontare la loro crisi dopo che lui ha scoperto il tradimento di lei con Tom Koracick, Richard e Catherine sono alle prese con un divorzio che sembra inevitabile, Jo proverà a rifarsi una vita dopo essere stata abbandonata da Alex Karev con esiti sorprendenti (almeno stando a quanto anticipato dall’attrice Camilla Luddington), Amelia e Link sono diventati genitori di un bambino il cui nome sarà presto svelato, mentre Maggie inizia una storia a distanza con l’ex collega Winston, che potrà conoscere soltanto virtualmente a causa della pandemia. Poi c’è la protagonista di Grey’s Anatomy, Meredith Grey, coinvolta nell’ennesimo triangolo amoroso con lo specializzando Andrew De Luca, alle prese con problemi di salute mentale per una diagnosi di bipolarismo, e il nuovo arrivato Cormac Hayes, chirurgo pediatrico spedito a Seattle da Cristina, di cui scopriremo qualcosa in più nel costo della stagione.

Ecco le anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 dalle foto promozionali divulgate da ABC.







Inoltre, da molto tempo si vocifera che qualcuno possa morire all’inizio della diciassettesima stagione e le anticipazioni dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 contenute nel promo della première sembrano confermare questo timore parlando di un finale shock (rivelatosi poi una reunion speciale).

Le anticipazioni sui primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 sono legate al primo episodio di Station 19 4, che andrà in onda su ABC subito prima del medical drama: pertanto, guest star della première crossover sono Jason George, Stefania Spampinato, Barrett Doss, Jay Hayden, Grey Damon, Danielle Savre e Okieriete Onaodowan nei ruoli interpretati nello spin-off di Grey’s Anatomy.

In Italia la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy debutta il 24 novembre su Fox.