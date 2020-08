Grey’s Anatomy 17 esplorerà ancora di più il passato di un personaggio, tra Coronavirus e triangoli amorosi

Da quando è entrato in scena come “regalo” di Cristina per Meredith, “McWidow” è diventato il terzo lato di un triangolo amoroso che è destinato a durare anche in Grey’s Anatomy 17. La nuova stagione, oltre ad esplorare il dramma del Coronavirus dal punto di vista dei medici impegnati ad affrontarlo in corsia, approfondirà anche il personaggio di Cormac Hayes, il chirurgo pediatrico che ha sostituito Alex Karev al Grey Sloan Memorial Hospital.

D’altronde era prevedibile: Richard Flood, l’attore che lo interpreta, è stato promosso a volto regolare di Grey’s Anatomy 17 e questo, in gergo, vuol dire che sarà molto più presente nelle trame della stagione.

Lo conferma anche il diretto interessato, che in un’intervista a Metro.co.uk ha anticipato un coinvolgimento del suo personaggio nel già accennato triangolo sentimentale – l’ennesimo per la serie – con Meredith e il giovane Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy 17. Questo darà l’opportunità al pubblico di conoscere ancora più aspetti del chirurgo vedovo che ha affascinato Meredith e che potrebbe diventare il suo nuovo interesse amoroso.

Flood, che nella vita è sposato con l’attrice italian Gabriella Pession, anticipa che conosceremo meglio il suo personaggio in Grey’s Anatomy 17.

C’è sicuramente un triangolo amoroso tra Cormac, Meredith e Andrew DeLuca, quindi sarà interessante vedere come che si sviluppa. È tutto quello che posso dire. Ho parlato con gli scrittori di questa stagione e di dove stanno pensando di prendere certe storie. Come sempre, hanno delle idee davvero fantastiche.Voglio solo che il personaggio cresca e si possa conoscere ancora di più di lui. Sono pronto per tutto quello che mi proporranno… e hanno già dato tanto a Cormac. Ha un passato molto ampio con molta profondità. Quindi continuerà a crescere mentre esploriamo ancor di più questo suo aspetto e questa connessione con Meredith.

L’attore irlandese è anche entusiasta di essere coinvolto nella trama sul Coronavirus: come ha annunciato la showrunner Krista Vernoff, infatti, l’emergenza Covid sarà al centro di Grey’s Anatomy 17, nel tentativo di raccontare le storie di medici e pazienti alle prese con questa inedita pandemia. Per Flood è una sfida avvincente e dal grande valore sociale.

Mi appassiona l’idea di raccontare com’è stato in realtà per medici e pazienti. Voglio che quella storia venga raccontata perché penso che possa essere difficile da capire. La speranza è che rifletta la verità e che siamo in grado di umanizzare davvero la questione per il pubblico perché anche se non sei stato personalmente contagiato, hai assistito a numeri spaventosi ma sono solo numeri in tv, è molto difficile mostrare la realtà alle persone. Spero che le persone capiscano davvero la battaglia quotidiana di chi è in prima linea, ma anche cosa significa per le vittime. Aiutare le persone a capire esattamente la gravità della situazione e quello che stanno passando le persone da entrambe le parti. Abbiamo la possibilità di rappresentare alcuni dei rischi che questi medici stanno correndo, che è così importante.

La promessa di Flood è che gli autori e il cast si impegneranno a “riflettere la situazione nel modo più onesto e veritiero possibile“.

Attualmente le riprese di Grey’s Anatomy 17 non sono ancora iniziate, ma il set è in fase di allestimento. La stagione è attesa in autunno su ABC e Fox, ma intanto le stagioni 1-15 sono disponibili su NowTv e su Amazon Prime Video. Inoltre la sedicesima è in arrivo in chiaro su La7.