Il 2° volume di Zerosettanta di Renato Zero è il più venduto della settimana. Il Re dei Sorcini si conferma leader delle vendite nonostante il periodo poco favorevole subito dopo un primo album, che ha pubblicato nel giorno del suo compleanno.

Il nuovo capitolo del box dedicato ai suoi 70 anni è uscito il 30 ottobre, dopo il singolo di lancio L’Amore Sublime, e già conquista la prima posizione della classifica dei dischi più venduti. Una condizione che Renato Zero conosce bene, questa, dal momento che è in vetta da decenni.

Segue Riot di Izi, che conquista la seconda posizione nel giorno del rilascio del singolo Domani con Federica Abbate e Piccolo G, mentre in terza posizione si stabilisce Max Pezzali con Qualcosa Di Nuovo. Il disco anticipa anche i due concerti che l’artista pavese dovrebbe tenere allo Stadio San Siro Di Milano e che sono stati rimandati a causa dell’emergenza Covid ancora in corso.

Si ferma ai piedi del podio l’ultima e valida prova di Bruce Springsteen, che prende il quarto posto con Letter To You. Il Boss ha accompagnato il disco con un documentario, mentre per i live bisognerà aspettare ancora molto. Springsteen ha infatti dichiarato di non ritenere di poter tornare sul palco prima del 2022, nonostante siano molti i concerti rimandati al 2021 e che rimangono formalmente in piedi con la pandemia ancora in corso. Il Boss avrebbe anche voluto tenere 4 concerti allo Stadio San Siro di Milano, che non potranno esserci proprio a causa dell’emergenza sanitaria.

Sfera Ebbasta prende la prima posizione tra i singoli con Bottiglie Privè, brano di lancio del suo prossimo album Famoso che sarà rilasciato il 20 novembre. L’album è stato anticipato anche da un documentario e sarà presentato anche in concerto al Mediolanum Forum di Assago. Seguono Cuore Nero di Blind e Destri di Gazzelle, Superclassico di Ernia si ferma in quarta posizione.