Quando ascoltiamo Domani di Izi ci ritroviamo all’interno di una stanza di suoni attinti dalla lucentezza della disco music e dalle meccaniche della dance degli anni ’90. Il merito è della fusione di 3 mondi: Piccolo G è la parte razionale, quella che racconta l’amore nella sua versione romantica e incantata; Federica Abbate è la sirena, quella che racconta la parte femminile e delicata e che racconta gli ultimi abbagli di una relazione ridotta all’inazione.

Izi è la parte acida: nella sua rabbia leggiamo la paura e la consapevolezza di un tradimento con tutte le conseguenze del caso. Domani è un singolo estratto dall’album Riot, uscito il 30 ottobre 2020 come quarta prova in studio dopo Aletheia (2019). Il disco propone una rivolta pacifica contro individualismo e stereotipi. Tra i featuring, oltre a Federica Abbate e Piccolo G, troviamo Fabri Fibra in Pazzo, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno in Miami Ladies e altri collaboratori eccellenti come Sick Luke e Benny Benassi.

Domani di Izi nasce come pezzo di Piccolo G, un artista in cui Diego Germini (questo il nome di battesimo di Izi) crede molto e nel quale confessa di riconoscersi. L’arrangiamento mette in risalto l’elettronica, il beat e il groove, e per restare in linea con la tendenza del rap contemporaneo troviamo la presenza dell’autotune.

Ciò di cui Izi è capace è anche in questo pezzo: negli ultimi anni il rapper di Savigliano ha saputo destreggiarsi nell’esplorazione di tematiche e sonorità che lo hanno reso uno dei parolieri più interessanti della musica italiana. In Riot, ancora, sono presenti diversi produttori e in Domani di Izi c’è lo zampino di David Ice, che ha firmato anche Intro (Can’t Breathe), Matrix, S8 K4SS4, e Peligro.

Domani di Izi è disponibile da oggi in rotazione radiofonica con il duetto di Federica Abbate e Piccolo G.

[Intro]

Get this motherfu__ing Ice

[Ritornello: Federica Abbate]

Se poi domani ti svegli e riappari così

Solo perché è lunedì, mi richiami

Prendimi le mani e stringimi

Tanto a tutto il resto ci pensiamo domani

[Strofa 1: Piccolo G]

Ti porterò da me

Su una casa tutta mia, “Come va col rap?”

Tutto a po’, è la vita mia, “Non cambiare che

Fuori è pieno di pazzia”, io rimango me, eh

Correvamo tra le vie, eh

Le crisi tue e le crisi mie, eh

Mi fermo nelle simmetrie, eh

Dell’arte bella perché vive, eh

I tasti bianchi del mio piano, la tocco piano

Il cielo scuro se tornavo, ma non tornavo

Il trucco in viso che brillava, io che brillavo

La cassa a tempo che suonava, io che cantavo

Ho la situazione in mano, è quello che pensavo

Che mi ha lasciato con l’amaro, adesso non le parlo

Magari scrivo delle bozze, magari le salvo

Magari corro sulle rocce, magari ricasco

[Ritornello: Federica Abbate]

Se poi domani ti svegli e riappari così

Solo perché è lunedì, mi richiami

Prendimi le mani e stringimi

Tanto a tutto il resto ci pensiamo domani

[Strofa 2: IZI & Federica Abbate]

È bello l’amore, ma se fatto di valori!

Che regina del cuore, sei una regina di cuori

Ho fatto sogni migliori, scrivo strofe a milioni

Io non voglio i milioni, ma tu

Di quello che è stato, niente di sbagliato

Se vedi il futuro immerso nel passato

E ora ciò che mi resta è un vuoto nel petto

E i tuoi vestiti sul letto

Sembri un angelo nudo, ma tu vuoi avere di più

Non puoi avere la luce se vivi sempre al buio

Vivo sempre in tour, sempre solo

E mo ti scopro in tour con un nuovo uomo, dai

Ami le foto ed i commenti

Domani mi richiami, ma stanotte ne ami venti, yeah

Ci siamo amati da incoscienti

Stasera è per la vita, ma domani conoscenti, yeah

[Pre-Ritornello: Federica Abbate]

Stasera passi? Va bene amarsi

Ma è tardi senza di te, eh

Quando guardo i suoi occhi

A volte dipinto ci vedo te, eh

[Ritornello: Federica Abbate]

Se poi domani ti svegli e riappari così

Solo perché è lunedì, mi richiami

Prendimi le mani e stringimi

Tanto a tutto il resto ci pensiamo domani

[Outro: Federica Abbate]

Domani, domani, non andare, rimani

Rimani, rimani con il gelo negli occhi

Così freddo mi tocchi