Sfera Ebbasta annuncia Bottiglie Privè, primo singolo ufficiale dal nuovo album Famoso. Nell’anteprima l’artista di Cinisello Balsamo pubblica un breve estratto in cui possiamo sentire l’accompagnamento del pianoforte e una parte del testo.

“Tutto cambia nulla resta uguale ,

Tranne l’amore di tua madre.

La gente cambia , il cash ti cambia.

Più ne fai e più non ti basta”.

Sono giorni intensi: Sfera Ebbasta ha appena lanciato il suo documentario Famoso su Amazon Prime Video e solamente ieri, 26 ottobre, ha annunciato le prime date del tour con due concerti a Milano programmati per il 2021. Inoltre recentemente Gionata Boschetti ha duettato con il rapper francese Lacrim nel brano Dracula con la partecipazione di Vladimir Cauchemar.

Famoso uscirà il 20 novembre e conterrà collaborazioni eccellenti: Guè Pequeno e Marracash duettano con Sfera Ebbasta in Tik Tok, ma ci saranno anche artisti della scena internazionale come Offset in Macarena e Lil Mosey in Gangang.

Sfera Ebbasta annuncia Bottiglie Privè, primo singolo nonché traccia di apertura di Famoso. Il singolo uscirà domani, 28 ottobre, all’1 del mattino.

L’ultimo disco di Sfera Ebbasta è Rockstar (2018) uscito anche in versione estesa con il titolo Popstar Edition. Poco tempo dopo il trapper si è trovato al centro delle polemiche e delle speculazioni per via della strage di Corinaldo, e da quel momento è stato oggetto di pregiudizi nonché di accuse. In tantissimi, infatti, lo avevano indicato come il principale responsabile.

Con il nuovo album e il documentario Gionata Boschetti si è ripreso la scena, e i suoi fan gli hanno chiesto a gran voce qualche anticipazione. Nel nuovo singolo, come nell’album, è presente Charlie Charles nella consueta veste di produttore. Nel documentario, soprattutto, molti collaboratori cercano di sfatare il mito dell’artista arrogante e ossessionato dall’immagine. Chi lo conosce racconta che Sfera è un profondo conoscitore della musica ma soprattutto una persona umile, capace di riconoscere le sue origini e per questo dotato di grande empatia.

