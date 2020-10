La tracklist del secondo volume di Zerosettanta di Renato Zero è finalmente ufficiale. I brani dell’album sono 14, nei quali è inserita anche una dedica speciale alle due nipoti Ada e Virginia. La data di uscita è fissata nel 30 ottobre, a un mese esatto dal terzo volume che aveva destinato al giorno del suo compleanno.

La presentazione della tracklist è avvenuta sui canali social di Renato Zero, che ha anche concesso una lunga introduzione per spiegare quale sia l’obiettivo di questo nuovo rilascio. Il cofanetto celebrativo per i suoi 70 anni è rilasciato dal terzo volume, così da riprodurre il 3,2,1 del suo pubblico, quello con il quale viene chiamato in scena.

“Tre arrangiatori di grande esperienza e spessore. Tanti musicisti, da far impallidire i più aggressivi plugin, si susseguono in questa triplice esperienza discografica. Collaborazioni autorali eccellenti. Mentre il Covid allontana… la Musica avvicina. Contrastando la solitudine del Pro Tools e i suoi effetti debilitanti! Di nuovo Zero! Con altre sfumature. Altre sonorità e contenuti. In questi tre album tutta la libertà d’azione che ho sempre manifestato e raccomandato a chiunque. Il Volume Due quindi, racchiude ancora sorprese e sperimentazioni. In un carosello di atmosfere sempre diverse e sicuramente impeccabili. Garantisco un risultato davvero sorprendente! Emozionatevi se avete coraggio e… un buon ascolto da: Renato Zero in persona”.

Il Grande Incantesimo

L’Amore Sublime

La Logica Del Tempo

Non è Amore

Prima Che Sia Tardi

L’Idea Di Te

In Manette L’Astinenza

Bella Scommessa

Vergognatevi Voi

La Mia Carezza “Per Virginia E Ada”

Troppi Cantanti Pochi Contanti

Come Non Amarti

Grandi Momenti

Se Sono Qui

Il terzo volume del cofanetto di Zerosettanta è arrivato sul mercato a cominciare dal 30 settembre, dopo il rilascio del primo singolo L’Angelo Ferito. Il brano porta la firma di Renato Fiacchini ma anche quella di Phil e Numa Palmer.

Gli ultimi concerti di Renato Zero si sono tenuti nel 2020, con i live conclusivi del tour dedicato a Zero Il Folle fissati per la fine di gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. In quell’occasione, Renato Zero aveva anche annunciato i progetti per il suo compleanno che avrebbero dovuto prevedere dei concerti, poi sfumati a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.