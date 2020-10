Bruce Springsteen annuncia Letter To You, il nuovo documentario legato al nuovo album. Il racconto del processo creativo sarà pubblicato il 23 ottobre, nello stesso giorno in cui è atteso il disco. Il film sarà disponibile su Apple TV+.

Il documentario conterrà anche le sessioni in studio della E Street Band, oltre a materiale inedito e un approfondimento sul nuovo album del Boss che darà un naturale seguito a Western Stars. Il film è realizzato da Bruce Springsteen e da Thom Zimny, con il quale aveva lavorato anche per la realizzazione di Western Stars, The Gift: The Journey of Johnny Cash e Springsteen On Broadway.

Il nuovo album atteso per il 23 ottobre è anche il primo in cui si potranno ascoltare le registrazioni in studio della E Street Band, che mancavano da Born In The USA e, perciò, da 36 anni. Nei contenuti del documentario, ci saranno anche i pensieri più speciali di Bruce Springsteen, quelli che ha inserito in Letter To You.

Dal disco di prossima uscita, il Boss ha già estratto due singoli, Letter To You e Ghosts, come brano di lancio del prossimo lavoro discografico.

Il documentario sul nuovo album di Bruce Springsteen sarà quindi un viaggio totale all’interno della musica del Boss, che torna a distanza di un anno dalla sua ultima prova. Il racconto è quello del dietro le quinte ma anche di tutti i sentimenti che l’artista ha voluto riversare nel suo prossimo lavoro, che accompagnerà con un film.

Per il momento, non sono in programma concerti di Bruce Springsteen in Italia né nel resto del mondo. Gli spettacoli dal vivo rimandati al 2021 appaiono già appesi a un filo, motivo per il quale sono pochi i live che sono stati programmati per la prossima annata sono in numero ridotto e non solo per lasciare spazio ai concerti rimandati dal 2020.