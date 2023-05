Renato Zero chiama Ultimo sul palco a Roma, in occasione dell’ultimo concerto che ha tenuto al Palazzo dello sport. Tra le prime file, Renato Zero ha notato la presenza del cantautore Ultimo – romano come lui – e lo ha invitato sul palco per un attestato di stima. Da parte di “zio” Renato solo splendide parole per quel giovanissimo artista che, senza certezze e senza niente tra le mani oltre il proprio talento, si è messo in gioco nel mondo della musica.

Una storia, quella di Ultimo, che ricorda molto quella di Renato. I due hanno inoltre scelto un nome d’arte simile. Uno si sentiva “zero”, l’altro si sentiva “ultimo”. Renato Zero è oggi uno degli artisti italiani più amati nella penisola, Ultimo è sulla stessa strada vantando già un ampio seguito e concerti sold out negli stadi.

Così, ad un certo punto, in pieno concerto ed in modo del tutto inatteso, Renato Zero ha preso un momento di pausa. Ha interrotto lo show per salutare un amico importante ed accoglierlo sul palco come suo ospite. Renato Zero chiama Ultimo sul palco a Roma, tra gli applausi del pubblico.

“Questa sera c’è questo nipotino mio che ha visto lo zio che è partito da zero e che ha detto: ‘Siccome godo della stessa umiltà di mio zio, mi chiamerò Ultimo’”, le parole di Renato Zero a Roma. Poi un grande abbraccio tra i due che nutrono una profonda stima reciproca.

Non resta che chiedersi se Ultimo ricambierà il favore nel corso della sua tournée di prossimo avvio, invitando Renato Zero ad assistere ad uno dei suoi concerti.

Non era la prima volta che Renato Zero mostrava pubblicamente di apprezzare il giovane collega. In passato ne aveva parlato come un artista dalla grande umanità e facente parte di una “famiglia tosta, sono persone combattive, che non si arrendono”.

Sempre parlando di Ultimo, aveva poi aggiunto: “È un ragazzo che non ha avuto niente gratis: è sempre stato incoraggiato dalla mamma”.