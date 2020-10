Famoso è il nuovo album di Sfera Ebbasta. Dopo giorni di indizi e anticipazioni, il titolo del prossimo lavoro del controverso trapper di Cupido è finalmente ufficiale, insieme alla tracklist che accompagna il lavoro.

Tante le collaborazioni presenti all’interno dell’album, comprese quelle blasonate di Guè Pequeno e Marracash nel brano Tik Tok. Tra i producers, immancabile anche il nome di Charlie Charles che ha dato l’annuncio dell’arrivo del disco di Sfera sui suoi canali social. Charles è anche produttore esecutivo dell’intero album.

La prima pubblicazione di Sfera Ebbasta risale al 2015 con XDVR, seguito da Sfera Ebbasta e da Rockstar nel 2018. Dal disco, Sfera aveva estratto Rockstar, Ricchi X Sempre, Cupido e Tran Tran.

Questa la tracklist di Famoso:

Bottiglie Privè (feat. Future)

Abracadabra (feat. J-Balvin)

Baby (feat. Offset)

Macarena

Hollywood

Tik Tok (feat. Marracash e Guè Pequeno)

Male

Giovanni Re

Gelosi

6 AM

Sa’Am Alaikum (feat. 7ARI & Steve Aoki)

Gang Gang (feat. Lil Mosey)

$€ Freestyle

Il nuovo album era stato annunciato in perfetto stile Sfera, che aveva addirittura scalato il Duomo di Milano per dare notizia del suo prossimo lavoro per il quale in molti avevano già presupposto un titolo, poi rivelatosi errato.

In questi anni, la musica di Sfera Ebbasta ha diviso il pubblico, soprattutto dopo la strage di Corinaldo, nella quale hanno perso la vita alcuni dei fan presenti e in attesa del dj-set dell’artista.

Famoso arriva a due anni dal rilascio di Rockstar, con il quale aveva raggiungo il mercato nel 2018. Nel frattempo, l’artista è stato giudice della penultima edizione di X Factor, nella quale ha diviso il banco con Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Mara Maionchi. Sfera ha anche vinto la sua edizione con Sofia Tornambene.