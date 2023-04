Dei trascorsi tra l’autore de L’Immensità e il Molleggiato siamo tutti al corrente, ma durante l’ospitata nello studio di Oggi è Un Altro Giorno, lo sfogo di Don Backy su Renato Zero si è rivelato del tutto inedito. Non solo Celentano, quindi, nella lista nera del cantautore ma anche il Re dei Sorcini.

Don Backy, in collegamento con un Fausto Leali fuori dallo studio, si è divertito a raccontare aneddoti sulla sua carriera insieme al collega. Leali ha ricordato un episodio in cui andò a trovare l’amico Don Backy e in casa sua trovò un Renato Zero giovanissimo e ancora lontano dalla popolarità.

Mentre Leali parla, Don Backy annuisce ma tutti notano un sorriso amaro. Quindi dice: “Renato è stato mio ospite a casa, poi si diventa Renato Zero e ci si dimentica di certe cose”. Serena Bortone suggerisce la parola “ingrato”, ma Don Backy si rifiuta di usarla. La conduttrice chiede più dettagli e viene subito accontentata:

“Non mi interessa più di tanto. Non ci siamo più visti né sentiti. Una volta gli ho portato un brano, che secondo me era molto adatto a lui, non m’ha manco degnato di una risposta“.

La curiosità di sapere quale fosse quel brano e se sia mai diventato una hit è tanta, ma Don Backy non si sbilancia. “Che frecciatona!”, commenta Serena Bortone ricordando anche tutte quelle volte in cui sono volate parole di dissenso contro il Clan Celentano.

A questo giro, tuttavia, il cantautore si dimostra ben disposto a mettere da parte ogni dissapore con il Molleggiato e a trovare la pace. “L’inimicizia non è eterna”, dice, anche se Adriano Celentano non si è pronunciato sulle tensioni che da troppi anni dividono i loro mondi. I rispettivi fan sognano una stretta di mano tra i due in diretta televisiva.

Nel frattempo, Renato Zero risponderà alla provocazione?

